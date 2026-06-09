Γαλλία: Υπό πίεση η κυβέρνηση μετά τη δολοφονία της 11χρονης Λιάνα

Στα μάτια της οργισμένης γαλλικής κοινής γνώμης, αν η αστυνομία είχε τουλάχιστον επικοινωνήσει με τον ύποπτο, εκείνος θα γνώριζε ότι παρακολουθείται και αυτό ίσως να είχε αποτρέψει τον θάνατο της Λιάνα.

Τα ιατρικά ευρήματα, όπως αναφέρει το BBC, επιβεβαίωσαν ότι είχε υποστεί κακοποίηση, κι όμως, ούτε μία φορά στους εννέα μήνες που μεσολάβησαν από την υποβολή της καταγγελίας δεν ανακρίθηκε ο Μπαρελά.

Οι Γάλλοι πολίτες είναι εξοργισμένοι επειδή ο ύποπτος – ο 41χρονος Ζερόμ Μπαρελά – είχε καταγγελθεί στην αστυνομία τον περασμένο Αύγουστο από τη μητέρα μιας 10χρονης ονόματι Ρόζα, η οποία ισχυρίστηκε ότι είχε κακοποιήσει σεξουαλικά την κόρη της σε αρκετές περιπτώσεις.

Περισσότεροι από 60.000 άνθρωποι συμμετείχαν σε διαδηλώσεις σε ολόκληρη τη χώρα τη Δευτέρα, μετά τη δολοφονία της Λιάνα, με πολλούς να απαιτούν την παραίτηση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Ζεράλντ Νταρμανέν – ενός από τα κορυφαία στελέχη της κυβέρνησης.

Η κυβέρνηση της Γαλλίας βρίσκεται υπό αυξανόμενη πίεση μετά τη δολοφονία της 11χρονης Λιάνα, καθώς ο φερόμενος ως δράστης φέρεται να είχε καταγγελθεί επανειλημμένα στις αρχές για σεξουαλικά αδικήματα.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="fr" dir="ltr"> Document Sud Radio<br><br>Après le meurtre de Lyhanna, une marche blanche a été organisée pour lui rendre hommage à Fleurance dans le Gers <a href="https://t.co/ldY4PK6CIB">pic.twitter.com/ldY4PK6CIB</a></p>— Sud Radio (@SudRadio) <a href="https://x.com/SudRadio/status/2063654526599516622?ref_src=twsrc%5Etfw">June 7, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

Το χρονικό της φρικτής δολοφονίας

Η σορός της Λιάνα βρέθηκε την περασμένη Πέμπτη σε ένα αγρόκτημα περίπου 10 χιλιόμετρα μακριά από την πόλη Φλεράνς στη νοτιοδυτική Γαλλία, όπου εθεάθη για τελευταία φορά μετά το σχολασμα, έξι ημέρες νωρίτερα.

Ο Μπαρελά, ο οποίος είναι πατέρας μιας φίλης της Λιάνα, τέθηκε υπό κράτηση τρεις ημέρες μετά την εξαφάνισή της.

Ο ίδιος αρνήθηκε οποιαδήποτε εμπλοκή στον θάνατό της, αλλά παραδέχτηκε ότι τη μετέφερε με το αυτοκίνητό του σε μια τοπική πισίνα. Όταν ανακρίθηκε, αρνήθηκε να απαντήσει σε οποιαδήποτε ερώτηση.

Έκτοτε έγινε γνωστό ότι το όνομά του είχε εμπλακεί σε αρκετές άλλες υποθέσεις φερόμενης σεξουαλικής κακοποίησης τα τελευταία χρόνια, γεγονός που θα έπρεπε να είχε καταστήσει την υπόθεση της Ρόζα προτεραιότητα – κάτι που όμως δεν συνέβη.

Η μητέρα της Ρόζα ανακοίνωσε τώρα μέσω των δικηγόρων της ότι καταθέτει αγωγή κατά του κράτους και του Νταρμανέν για τις ευθύνες τους στην υπόθεση.

“Στο στόχαστρο” ο Νταρμανέν – “Δεν παραιτούμαι”

Ο Νταρμανέν, ηγετική φυσιογνωμία του κόμματος Renaissance (Αναγέννηση) που γενικά στηρίζει τον Πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν, παραδέχτηκε ότι η υπόθεση της Λιάνα αποκάλυψε “σοκαριστικές και απαράδεκτες δυσλειτουργίες στις κρατικές υπηρεσίες”, αλλά απέκλεισε το ενδεχόμενο παραίτησης.

Ο ίδιος και η κυβέρνηση βρίσκονται εγκλωβισμένοι ανάμεσα σε μια ολοένα και πιο εξοργισμένη κοινή γνώμη και σε ένα δικαστικό σύστημα, του οποίου οι δικαστές και οι εισαγγελείς αρνούνται να γίνουν τα εξιλαστήρια θύματα.

Το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο (CSM) δήλωσε ότι “αποδοκιμάζει την απαξίωση που εκτοξεύεται εναντίον χιλιάδων δικαστικών λειτουργών” εξαιτίας της υπόθεσης, η οποία “εργαλειοποιείται από άτομα που έχουν αποφασίσει εκ των προτέρων ότι οι ένοχοι είναι οι δικαστές”.

Το CSM ανέφερε ότι οι δικαστές, οι οποίοι στο γαλλικό σύστημα καθοδηγούν την αστυνομία στη διεξαγωγή μιας ποινικής έρευνας, στερούνταν των οικονομικών και ανθρώπινων πόρων για να επιτελέσουν σωστά το έργο τους.

Ωστόσο, μιλώντας ενώπιον επιτροπής της Γερουσίας την Τρίτη, ο Νταρμανέν δήλωσε ότι οι πόροι δεν ήταν το πρόβλημα στην υπόθεση της Λυάνα.

“Αυτό που λείπει από αυτή την ιστορία δεν είναι ένας νέος νόμος, δεν είναι περισσότερα χρήματα, δεν είναι τα καλύτερα συστήματα πληροφορικής. Είναι η ανάγκη να δίνεται προτεραιότητα στις καταγγελίες για βιασμό”, είπε.

Ο υπουργός έδωσε εντολή στους κρατικούς εισαγγελείς να επανεξετάσουν περίπου 70.000 καταγγελίες για σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκων που εκκρεμούν ακόμη προς επεξεργασία.

Ο Σεμπαστιάν Λεκορνύ υποσχέθηκε επίσης να αυστηροποιήσει έναν νόμο για την προστασία των παιδιών που βρίσκεται επί του παρόντος προς ψήφιση στο κοινοβούλιο, ώστε οι κατ’ εξακολούθηση βιαστές να αντιμετωπίζουν την πιθανότητα ισόβιας κάθειρξης, αντί για το μέγιστο όριο των 20 ετών.