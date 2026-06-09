Αγία Σοφία Θέρμου: ΙΧ κατέληξε σε βάθος 30 μέτρων- Σώοι γυναίκα και παιδί- ΦΩΤΟ

Εκτροπή οχήματος σημειώθηκε το απόγευμα της Τρίτης 9 Ιουνίου 2026 στην περιοχή της Αγίας Σοφίας Θέρμου, στο ύψος του νεκροταφείου.

Κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, Ι.Χ. αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν μία γυναίκα και το παιδί της εξετράπη της πορείας του και κατέληξε σε μεγάλο βάθος, περίπου 30 μέτρα κάτω από το οδόστρωμα, μέσα σε πυκνή βλάστηση.

Περαστικοί που αντιλήφθηκαν το περιστατικό ειδοποίησαν άμεσα τις αρχές.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής και της Αστυνομίας Θέρμου, προκειμένου να συνδράμουν στην επιχείρηση.

Οι δύο επιβαίνοντες μεταφέρθηκαν στο Κέντρο Υγείας Θέρμου για την παροχή ιατρικής φροντίδας και την εκτίμηση της κατάστασής τους.

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η εκτροπή διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.