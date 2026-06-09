Αιτωλοακαρνανία: Ισόβια στον συνταξιούχο αστυνομικό για τη δολοφονία του πατέρα του

Σε ισόβια κάθειρξη για τη δολοφονία του 95χρονου πατέρα του και σε ποινή φυλάκισης πέντε ετών για οπλοκατοχή και οπλοχρησία καταδικάστηκε από το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο της Λευκάδας ο 68χρονος αστυνομικός, ο οποίος τον Μάιο του 2025 είχε σκοτώσει τον πατέρα του, που έπασχε από άνοια, στο Χαλκιόπουλο Αιτωλοακαρνανίας.

Το δικαστήριο απέρριψε το αίτημα του δικηγόρου του 68χρονου για ψυχιατρική εξέταση και του επέβαλε ισόβια κάθειρξη και πέντε χρόνια σύνολο για την οπλοκατοχή και οπλοχρησία ενώ αφαιρέθηκαν ένα έτος, ένας μήνας και 1 ημέρα που έχει ήδη εκτίσει στην φυλακή, σύμφωνα με το ilefkada.gr.

Ο πατροκτόνος στην κατάθεσή του ισχυρίστηκε πως δεν κοιμήθηκε μετά τη δολοφονία του πατέρα του, τον οποίο χτύπησε με μία γκλίτσα και στη συνέχεια τον μαχαίρωσε στον λαιμό και πώς σκεφτόταν όλη νύχτα τι έπρεπε να κάνει. Ο δράστης είχε ενημερώσει για τη δολοφονία τον αδερφό του το πρωί της επόμενης ημέρας.

Ο δράστης ζούσε με τον πατέρα του τα τελευταία 20 χρόνια, όπως είπε στην απολογία του. Το θύμα, που είχε άλλα τέσσερα παιδιά, τα τελευταία χρόνια έπασχε από άνοια. Άτομα από το «Βοήθεια στο Σπίτι» που επισκέπτονταν τον ηλικιωμένο είχαν ενημερώσει για την κατάσταση στην οποία ήταν και η ΕΛΑΣ, σύμφωνα με την κατάθεση αστυνομικού στο δικαστήριο, είχε κινήσει διαδικασίες όμως τους πρόλαβε το τραγικό γεγονός της δολοφονίας.

«Πήρα το μαχαίρι και του έκοψα το λαιμό»

«Εκείνο το βράδυ άκουσα τον παππού που σηκώθηκε από το κρεβάτι του και ετοιμαζόταν να βγει έξω. Κατέβηκα από τον πάνω όροφο που κοιμόμουν και του είπα να ξαπλώσει και πάλι γιατί είναι αργά και δεν μπορεί να πάει πουθενά. Ο ίδιος δεν άκουγε ήθελε να πάει στα χωράφια και τα πρόβατα. Τότε πήρα την γκλίτσα του και τον χτύπησα στο κεφάλι. Στη συνέχεια πήρα και το μαχαίρι και του έκοψα το λαιμό», είπε στην απολογία του ο δράστης, σύμφωνα με το ilefkada.gr. «Την άλλη μέρα το πρωί πήρα τον αδερφό μου που έμενε στο χωριό και του είπα. Σκότωσα τον πατέρα. Τώρα ότι έγινε, έγινε», συμπλήρωσε.

Ο πατροκτόνος είχε αποταχθεί από την ΕΛΑΣ εξαιτίας εμπλοκής του σε υπόθεση βιασμού.

Μετά την ανακοίνωση της απόφασης για τη δολοφονία, ο 68χρονος έκανε έφεση.