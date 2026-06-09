Σε «φρούριο» οι κόρες του Πούτιν- Βρετανικά ΜΜΕ μιλούν για φόβους δολοφονίας

Στο παλάτι του Βαλντάι, ένα από τα πλέον φυλασσόμενα συγκροτήματα στη Ρωσία, φέρεται να μετέφερε τις δύο κόρες του ο Βλαντίμιρ Πούτιν, μετά τις πληροφορίες περί αυξημένης απειλής κατά της ζωής του.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ της Mirror, ο Βλαντιμίρ Πούτιν εμφανίζει έντονα σημάδια παράνοιας φοβούμενος αυτές τις απειλές δολοφονίας, τις εσωτερικές προδοσίες αλλά και την αστάθεια λόγω του πολέμου στην Ουκρανία.

Όλα τα παραπάνω, τον οδήγησαν να μεταφέρει τις κόρες Μαρία Βοροντσόβα (41 ετών) και Κατερίνα Τιχόνοβα (39 ετών), μαζί με τα παιδιά τους στο παλάτι του Βαλντάι, που θεωρείται ένα άκρως ασφαλές καταφύγιο.

Πρόκειται για ένα συγκρότημα που βρίσκεται περίπου 370 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της Μόσχας και θεωρείται ένα από τα πιο καλά φυλασσόμενα μέρη στη Ρωσία, καθώς διαθέτει ένα υπερσύγχρονο υπόγειο καταφύγιο.

Όσο για την 23χρονη Λουίζα Ρόζοβα, η οποία θεωρείται η «κρυφή κόρη» του Πούτιν, δεν μεταφέρθηκε εκεί καθώς φαίνεται πως ζει μόνιμα στο Παρίσι.

Στο Βαλντάι, φέρεται να μένει και η φερόμενη ερωμένη του Πούτιν, η πρώην Ολυμπιονίκης της ρυθμικής γυμναστικής Αλίνα Καμπάεβα, μαζί με τους δύο γιους που φέρεται να έχει αποκτήσει με τον Ρώσο πρόεδρο.

Τι λένε οι μυστικές υπηρεσίες

Δυτικές και ευρωπαϊκές υπηρεσίες πληροφοριών σημειώνουν ότι το Κρεμλίνο έχει αυξήσει δραματικά τα μέτρα προσωπικής ασφάλειας γύρω από τον Πούτιν.

Οι δημόσιες εμφανίσεις του έχουν μειωθεί, ενώ ελέγχονται αυστηρά όλες οι κινήσεις, οι επικοινωνίες και το προσωπικό του λόγω του φόβου για κάποιο εσωτερικό πραξικόπημα ή ξένη επίθεση.

Οι κόρες του Πούτιν βρίσκονται ήδη στο στόχαστρο των δυτικών κυβερνήσεων, με ταξιδιωτικές απαγορεύσεις και πάγωμα περιουσιακών στοιχείων μέσω κυρώσεων που επέβαλε η Βρετανία σε μια προσπάθεια να πληγεί ο στενός κύκλος του Ρώσου ηγέτη.