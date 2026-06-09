Προμηθέας: “Στον ύπουλο «πόλεμο» θα είμαστε νικητές”

Η ΚΑΕ Προμηθέας Πατρών εξέδωσε ανακοίνωση μετά τα πρόστιμα που επιβλήθηκαν στην ομάδα και μέλη αυτής από την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού την Τρίτη (9/6).

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

“Είχαμε ενημερωθεί από τρίτους ότι η ανεξάρτητη Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού θα τιμωρούσε επιλεκτικά την ομάδα μας και δεν θέλαμε να το πιστέψουμε. Μας το έλεγαν τόσο καιρό. Μας το φώναζαν με όλους τους τρόπους. Και μόλις σήμερα επιβεβαιώθηκαν.

Άραγε για αυτές τις τυπικές καθυστερήσεις στην αποστολή των αποδεικτικών των ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ, γιατί περί αυτού πρόκειται, και που αποτελεί το μεγάλο σκάνδαλο, έχει επιληφθεί η ΕΕΑ και για τις υπόλοιπες ΚΑΕ ή μόνο για τον Προμηθέα υπάρχει το ενδιαφέρον; Άραγε σε αντίστοιχες περιπτώσεις, γιατί τα πρόστιμα είναι της τάξης των 1000€ ή καθόλου (εφόσον ελεγχθούν και δοθούν εξηγήσεις) και σε εμάς επταπλάσια; Σε ποια Ευρωπαϊκή χώρα ακούστηκε να επιβάλλεται πρόστιμο για αποστολή Ποινικού Μητρώου ενώ βρισκόμαστε στο 2026, όταν η ίδια η ΕΕΑ καυχιέται στο επίσημο site της και στην καρτέλα του Αυτοτελούς Τμήματος της Γραμματείας της και στον αριθμό 10 αναφέρεται ρητά ότι είναι αρμόδια για την «αναζήτηση ποινικών μητρώων και την διεκπεραίωση ειδικών υπηρεσιακών θεμάτων που ανατίθενται με εντολή του Προέδρου της ΕΕΑ».



Νομίζουμε ότι οι απαντήσεις είναι περιττές. Όλοι κατάλαβαν πως λειτουργεί η ανεξάρτητη Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού με μέλη που έχουν ορισθεί ύστερα από πρόταση του Υπουργού Αθλητισμού. Εμείς, από την πλευρά μας, προφανώς θα ασκήσουμε τα νόμιμα δικαιώματά μας και θα συνεχίσουμε, περιμένοντας όλους αυτούς τους πονηρούς που δημοσιεύουν ιστορίες για αγρίους, να δημοσιεύσουν και τις αποφάσεις των φυσικών δικαστών, ρητώς επιφυλασσόμενοι και για περαιτέρω ενέργειες για κάθε πρόσωπο που προσέβαλε και προσβάλει με κάθε πράξη και παράλειψή του την τιμή και την υπόληψη μετοχών και μελών του Διοικητικού Συμβουλίου αλλά και τη φήμη της ΚΑΕ Προμηθέας Πάτρας. Το εύλογο ερώτημα που προκύπτει αδήριτα, είναι αν η ανεξάρτητη Επιτροπή άραγε θα κάνει την δουλειά της προς όλους με το ίδιο πάθος. Είμαστε σίγουροι ότι θα το κάνει.

Τόσα χρόνια, ο ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ήταν ειρηνική και ενωτική δύναμη παντού. Στον ΕΣΑΚΕ, στην ΕΣΚΑ-Η, στην Πάτρα. Όμως όλα τα πράγματα έχουν και τα όριά τους. Στον ύπουλο «πόλεμο» που κάποιοι γνωστοί – άγνωστοι ξεκινήσαν δεν θα μείνουμε παθητικοί. Στο τέλος θα είμαστε νικητές. Υπομονή και επιμονή. Και η αλήθεια θα λάμψει…”.

ΟΙ ΠΟΙΝΕΣ

Ανακοινώθηκαν οι αποφάσεις της ΕΕΑ για την ΚΑΕ Προμηθέας, μετά από την κλήση της ομάδας της Πάτρας για παροχή εξηγήσεων.

Συγκεκριμένα: Πρόστιμο 8000 ευρώ επιβλήθηκε στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο, Χρήστο Μήλα, 7000 ευρώ στους Αναστάσιο Χρυσανθόπουλο (Β’ Αντιπρόεδρος), Παντελεήμονα Αθανασίου (μέλος ΔΣ), Διονύση Γεωργόπουλο (μέλος ΔΣ), Χαράλαμπο Μιχαλόπουλο (μέτοχο ΚΑΕ), Αθανάσιο Τριανταφυλλίδη