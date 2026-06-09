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Λεμεσός: 54χρονος επιχειρηματίας εξαφανίστηκε με χρυσαφικά και κοσμήματα αξίας άνω των 10 εκατομμυρίων ευρώ

Λεμεσός: 54χρονος επιχειρηματίας εξαφανί...

Το ΤΑΕ (Τμήμα Ανιχνεύσεως Εγκλημάτων) Λεμεσού συνεχίζει τις έρευνες για τον εντοπισμό του επιχειρηματία

Στο μικροσκόπιο της αστυνομίας βρίσκεται υπόθεση κλοπής χρυσαφικών και κοσμημάτων μεγάλης αξίας στη Λεμεσό. Η έρευνα ξεκίνησε μετά από καταγγελία 57χρονου επιχειρηματία, ιδιοκτήτη εταιρείας παραγωγής κοσμημάτων.

Σύμφωνα με τον 57χρονο στη Λεμεσό, στις 6 Ιουνίου είχε συνάντηση με 54χρονο επιχειρηματία, στον οποίο παρέδωσε χρυσαφικά και κοσμήματα, αξίας άνω των 10 εκατομμυρίων ευρώ, με σκοπό ο δεύτερος, να προβεί στην πώλησή τους.

Όπως αναφέρει το philenews.com, για τον σκοπό αυτό 57χρονος και 54χρονος, υπέγραψαν γραπτή συμφωνία, η οποία προνοούσε ότι ο δεύτερος θα επέστρεφε τα κοσμήματα στον πρώτο, σε προγραμματισμένη συνάντησή τους, το απόγευμα της 8ης Ιουνίου.

Ωστόσο παρά τις προσπάθειες του 57χρονου να επικοινωνήσει με τον 54χρονο, αυτό δεν κατέστη δυνατό, με αποτέλεσμα ο πρώτος να προχωρήσει την Τρίτη (09.06.2026) σε σχετική καταγγελία στην αστυνομία.

Το ΤΑΕ (Τμήμα Ανιχνεύσεως Εγκλημάτων) Λεμεσού συνεχίζει τις έρευνες για τον εντοπισμό του επιχειρηματία που εξαφανίστηκε με τα χρυσαφικά και τα κοσμήματα πολύ μεγάλης αξίας.

 

 

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#tags Λεμεσός Κύπρος Κοσμήματα
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