Τρίπολη: Σπίτια και καταστήματα πλημμύρισαν μετά από σφοδρή καταιγίδα

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Σε ποτάμια μετατράπηκαν οι δρόμοι στην Τρίπολη το μεσημέρι της Τρίτης 9 Ιουνίου, μετά τη σφοδρή καταιγίδα που ξέσπασε λίγο μετά τις 3 μ.μ.
Δρόμοι της πόλης πλημμύρισαν, έπεσαν κλαδιά δέντρων, ενώ πλημμύρισαν σπίτια και καταστήματα που βρίσκονταν στο ισόγειο και το υπόγειο.
Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος έλαβε 17 κλήσεις για αντλήσεις υδάτων. Το φαινόμενο ήταν πιο έντονο στο κέντρο της πόλης, με αποτέλεσμα να πλημμυρίσουν κυρίως υπόγεια καταστημάτων.
Μέχρι στιγμής έχουν πραγματοποιηθεί 13 αντλήσεις ενώ 4 ακόμη είναι σε εξέλιξη.
Οι δυνάμεις Πολιτικής Προστασίας στην Περιφέρεια Πελοποννήσου παραμένουν σε αυξημένη ετοιμότητα για την αντιμετώπιση πλημμυρών αλλά και τυχόν ενάρξεων πυρκαγιών λόγω της κεραυνικής δραστηριότητας.
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