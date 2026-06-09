Πάτρα: Ιερά Πανήγυρη Αγίου Λουκά Αρχιεπισκόπου Κριμαίας

Ιερά Πανήγυρη του Αγίου Λουκά Αρχιεπισκόπου Κριμαίας θα λάβει χώρα στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Ευαγγελιστρίας Πατρών στην οδό Μαιζώνος στις 10 και 11 Ιουνίου 2026.

Σύμφωνα με το πρόγραμμα, την Τετάρτη 10 Ιουνίου στις 20.30 έως περίπου τη 1 μετά τα μεσάνυχτα θα τελεστεί ιερά αγρυπνία ενώ ανήμερα την Πέμπτη 11-6-2026, 7 με 8.30 μ.μ. θα ψαλεί εσπερινός και ιερά παράκληση. Με την ευκαιρία της εορτής του Αγίου Λουκά, του Ιατροῦ, Αρχιεπισκόπου Συμφερουπόλεως & Κριμαίας, εικόνα του οποίου φυλάσσεται στην Ευαγγελίστρια, θα τεθεί προς προσκύνηση, τμήμα του ιερού λειψάνου του Ομολογητού Αγίου.

Ο Άγιος Λουκάς, αρχιεπίσκοπος Συμφερουπόλεως και Κριμαίας, κατά κόσμον Βαλεντίν Φέλιξοβιτς Βόινο-Γιασενέτσκι είχε γεννηθεί στις 27 Απριλίου 1877, στο Κερτς της χερσονήσου της Κριμαίας και εκοιμήθη στις 11 Ιουνίου 1961, στη Συμφερόπολη.

Αναφέρεται & ως Άγιος Λουκάς ο Ιατρός. Υπήρξε Ρώσος αρχιερέας και καθηγητής - χειρουργός.