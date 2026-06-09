Τραμπ: Το Ιράν κατέρριψε το αμερικανικό ελικόπτερο στα Στενά του Ορμούζ - Θα απαντήσουμε

Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Ντοναλντ Τραμπ υποστήριξε ότι ιρανικές δυνάμεις κατέρριψαν αμερικανικό στρατιωτικό ελικόπτερο Apache κατά τη διάρκεια περιπολίας στα Στενά του Ορμούζ, τονίζοντας παράλληλα ότι οι δύο πιλότοι διασώθηκαν χωρίς να τραυματιστούν.

Ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε ότι ενημερώθηκε από τις αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις για το περιστατικό.

Παράλληλα, προειδοποίησε ότι η Ουάσινγκτον οφείλει να απαντήσει στην ενέργεια αυτή, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο αμερικανικών αντιποίνων.

«Μόλις ενημερώθηκα από τις ένοπλες δυνάμεις μας ότι χθες τη νύχτα οι Ιρανοί κατέρριψαν ένα από τα υπερσύγχρονα ελικόπτερα Apache μας, ενώ πραγματοποιούσε περιπολία πάνω από τα Στενά του Ορμούζ. Στο ελικόπτερο επέβαιναν δύο πιλότοι, οι οποίοι είναι ασφαλείς και δεν έχουν τραυματιστεί. Παρ' όλα αυτά, οι Ηνωμένες Πολιτείες οφείλουν να απαντήσουν σε αυτή την επίθεση», έγραψε ο Τραμπ στην ανάρτησή του.