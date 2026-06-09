Μεγάλη συμμετοχή στην παρουσίαση του νέου βιβλίου της Γιώτας Καΐκα ‘‘Η Πάτρα στο πρώτο μισό του 20ου αιώνα’’

Στην κατάμεστη αίθουσα εκδηλώσεων του Εμπορικού Συλλόγου Πάτρας στην πλ. Γεωργίου παρουσιάστηκε το νέο βιβλίο της φιλολόγου-ιστορικού Γιώτας Καΐκα-Μαντανίκα με τίτλο ‘‘Η Πάτρα στο πρώτο μισό του 20ου αιώνα’’, Μετά την κρίση ακόμη ζει και λικνίζεται…., που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Ģotsis. Την εκδήλωση συνδιοργάνωσε η Εταιρεία Κοινωνικής Δράσης και Πολιτισμού Κοινο_Τοπία www.koinotopia.gr

Την εκδήλωση συντόνισε ο δημοσιογράφος Γιώργος Ηλιόπουλος, ο οποίος προλογίζοντας το βιβλίο είπε: ανιχνεύει την κοινωνική ζωή της Πάτρας το πρώτο μισό του 20ου αι, η οποία -λόγω της προηγηθείσας σταφιδικής κρίσης- αναγκάστηκε να αλλάξει και να προσαρμοστεί. Παρακολουθούμε την καθημερινή ζωή των ανθρώπων, τις συνήθειές τους και την προσπάθειά τους να διατηρήσουν τη λάμψη της Belle epoque. Το βιβλίο δεν είναι μια ιστορική μελέτη αλλά φωτίζεται η πόλη και η ταυτότητά της.

Πρώτος το λόγο πήρε ο κ. Μιχαήλ Σακελλαρίου, ομότιμος καθηγητής στο ΕΜΠ, ο οποίος είναι ανιψιός του καθηγητή Μιχαήλ Β. Σακελλαρίου σε κείμενα του οποίου στηρίχτηκε η συγγραφέας. Ο Σακελλαρίου με γλαφυρό τρόπο μίλησε για την οικογένειά του -ο προπάππος του ήρθε από την Κάλυμνο, εγκαταστάθηκε στον Αλισσό και ασχολήθηκε με την καλλιέργεια της σταφίδας- και περιέγραψε την προσωπικότητα του θείου του, ο οποίος κατέγραψε τις αναμνήσεις του ως παιδί που έζησε στην Πάτρα καθώς και τις εικόνες που είχαν τυπωθεί στο μυαλό του, ένα κοφτερό μυαλό που έμεινε αναλλοίωτο έως τα πολύ βαθιά του γεράματα.

Ακολούθησε ο κ. Γιώργος Καρέλας, οικονομολόγος, ο οποίος είναι γιος της συγγραφέως Μαρίας Καρέλα σε σημειώσεις της οποίας στηρίχτηκε η Καΐκα. Μίλησε και περιέγραψε τη συνάντηση που είχε με τη συγγραφέα, όταν αυτή αναζητούσε στοιχεία για το βιβλίο της και έψαχνε ένα χειρόγραφο της μητέρας του. Ακολούθως μίλησε για τη μητέρα του η οποία με τα βιβλία της ήθελε να κληροδοτήσει στις επόμενες γενιές τις εικόνες εκείνης της εποχής, να δώσει μια τοιχογραφία της Πάτρας. Τέλος τόνισε την αξιέπαινη προσπάθεια της συγγραφέως να συνθέσει την εποχή.

Στη συνέχεια ο φιλόλογος και φίλος επί 45 έτη της συγγραφέως, κ. Νίκος Βογιατζής μιλώντας διεξοδικά για το 6ο της βιβλίο ανέφερε τα εξής: στηριζόμενη σε πηγές η συγγραφέας αναπαριστά την εποχή, περιγράφει την πατρινή κοινωνία και την καθημερινότητα πλουσίων και φτωχών. Μαθαίνουμε για τα φαγητά, τους τρόπους παραγωγής, τους τρόπους φωτισμού, τους δρόμους, τα ζαχαροπλαστεία και τα άλλα κέντρα διασκέδασης τους χορούς και φυσικά για το Καρναβάλι. Τέλος σχολίασε τη γλώσσα των δύο κειμένων-πηγών επισημαίνοντας ομοιότητες και διαφορές ενώ διάβασε χαρακτηριστικά αποσπάσματα.

Κατόπιν η συγγραφέας πήρε το λόγο και ευχαρίστησε όλους τους ομιλητές, τους συμμετέχοντες, τον εκδότη καθώς και την Κοινο_Τοπία για την υποστήριξη.

Τη βραδιά έκλεισε μουσικά η χορωδία της Κοινο_Τοπίας, υπό τη διεύθυνση της μαέστρου Λίνας Γερονίκου και τη συνοδεία στο πιάνο του Δημήτρη Στεφανόπουλου η οποία απέδωσε με τον καλύτερο τρόπο έξι τραγούδια Ελλήνων συνθετών.