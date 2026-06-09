Βροχόπτωση στο Αγρίνιο: Υποχώρησε δρόμος και εγκλωβίστηκε αγροτικό

Σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της Τρίτης 9 Ιουνίου στο Αγρίνιο, όταν το ξαφνικό μπουρίνι προκάλεσε καθίζηση του οδοστρώματος στην οδό Πανεπιστημίου, στο σημείο όπου βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες για την κατασκευή αγωγού ομβρίων υδάτων.

Από την υποχώρηση του δρόμου δημιουργήθηκε μεγάλη τρύπα, μέσα στην οποία κατέληξε διερχόμενο όχημα. Ευτυχώς, παρά τη σφοδρότητα του συμβάντος, δεν αναφέρθηκε τραυματισμός του οδηγού.

Στο σημείο επικράτησε αναστάτωση, ενώ άμεσα έσπευσαν δυνάμεις της Αστυνομίας, οι οποίες προχώρησαν στη διακοπή της κυκλοφορίας για λόγους ασφαλείας και στη ρύθμιση της κίνησης των οχημάτων.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες αναμένεται να προχωρήσουν στην απομάκρυνση του αγροτικού οχήματος και στην αποκατάσταση της ζημιάς, προκειμένου να δοθεί εκ νέου στην κυκλοφορία ο δρόμος.