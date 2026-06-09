Σινέ Κάστρο Ρίο: Το πρόγραμμα προβολών από 11 έως 17 Ιουνίου 2026

Στο θερινό σινέ Κάστρο στο Ρίο Πατρών, από την Πέμπτη 11/6 έως & την Τετάρτη 17/6/2026 με ώρα έναρξης 21:15 θα προβάλλεται η ταινία «Ημέρα Αποκάλυψης-Disclosure Day», σε σκηνοθεσία Στίβεν Σπίλμπεργκ.

Κατηγορία: Επιστημονική φαντασία.

Ημερομηνία κυκλοφορίας: 10/6/2026.

Διανομή από την Tanweer.

Σκηνοθεσία: Steven Spielberg

Παίζουν οι ηθοποιοί: Colin Firth, Eve Hewson, Wyatt Russell, Josh O'Connor, Colman Domingo, Jim Parrack, Emily Blunt.

Αν ανακάλυπτες ότι δεν είμαστε μόνοι, αν κάποιος σου το έδειχνε, σου το αποδείκνυε, θα σε τρομοκρατούσε; Αυτό το καλοκαίρι, η αλήθεια ανήκει σε επτά δισεκατομμύρια ανθρώπους. Πλησιάζουμε όλο και περισσότερο στην Ημέρα Αποκάλυψης.

Η "Ημέρα Αποκάλυψης-Disclosure Day" είναι η νέα, πολυαναμενόμενη ταινία επιστημονικής φαντασίας σε σκηνοθεσία του "παραμυθά" του Χόλιγουντ, του 79χρονου Steven Spielberg, βραβευμένου 2 φορές με το Όσκαρ σκηνοθεσίας ("Η Λίστα του Σίντλερ" και "Η Διάσωση του στρατιώτη Ράιαν") και σενάριο του David Koepp.

Διάρκεια: 145 λεπτά.

Το φημολογούμενο κόστος της ταινίας είναι 115 εκατ. δολάρια.

Από την Universal Pictures έχουμε τη νέα, πρωτότυπη κινηματογραφική υπερπαραγωγή, σε σκηνοθεσία του δημιουργού Στίβεν Σπίλμπεργκ ("ΕΤ, Ο Εξωγήινος", "Τα σαγόνια του καρχαρία", "The Fabelmans"). Στο φιλμ πρωταγωνιστούν η βραβευμένη με SAG και υποψήφια για Όσκαρ Έμιλι Μπλαντ (Oppenheimer, A Quiet Place-Ένα Ήσυχο Μέρος), ο βραβευμένος με Emmy και Χρυσή Σφαίρα Τζος Ο’Κόνορ (Challengers, The Crown), ο βραβευμένος με Όσκαρ α' ανδρικού ρόλου Κόλιν Φερθ (The King’s Speech-Ο Λόγος του Βασιλιά), η Ίβ Χιούσον (Bad Sisters, The Perfect Couple) και ο δύο φορές υποψήφιος για Όσκαρ Κόλμαν Ντομίνγκο (Sing Sing, Rustin).

Το σενάριο, που είναι βασισμένο σε ιστορία του Σπίλμπεργκ υπογράφει ο Ντέιβιντ Κεπ-David Koepp, του οποίου οι προηγούμενες συνεργασίες με τον Σπίλμπεργκ περιλαμβάνουν τα σενάρια των Jurassic Park, The Lost World: Jurassic Park, War of the Worlds και Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull. Συνολικά, αυτές οι ταινίες ξεπέρασαν τα 3 δισεκατομμύρια δολάρια σε παγκόσμιες εισπράξεις. Ο Κεπ έχει γράψει και το σενάριο για το Jurassic World Rebirth, που κυκλοφόρησε το 2025.

Την παραγωγή υπογράφουν η πέντε φορές υποψήφια για Όσκαρ Κρίστι Μακόσκο Κρίγκερ (The Fabelmans, West Side Story) και ο ίδιος ο Σπίλμπεργκ με την εταιρεία του, Amblin Entertainment.

Όπως διαβάσαμε & στην wikipedia, η πρεμιέρα του "Disclosure Day" έγινε στο Le Grand Rex στο Παρίσι στις 2-6-2026. Η ταινία βγαίνει στις αίθουσες της Βορείου Αμερικής αυτή την Παρασκευή 12 Ιουνίου 2026 με μεγάλες, όπως αντιλαμβάνεστε εμπορικές βλέψεις.

Τη διεύθυνση φωτογραφίας υπογράφει ο σταθερός συνεργάτης του Σπίλμπεργκ, Γιάνους Καμίνσκι.

ΣΙΝΕ ΚΑΣΤΡΟ ΡΙΟΥ

ΤΗΛ. 2610994765

www.cinekastro.wordpress.com