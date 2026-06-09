Ομοφοβική επίθεση στο Πάρκο Ζαππείου - Συνελήφθησαν 3 νεαροί

Συνελήφθησαν στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, το βράδυ της Δευτέρας (8/6), μετά από συνεργασία αστυνομικών του Τμήματος Αντιμετώπισης Ρατσιστικής Βίας και της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ., τρεις νεαροί ημεδαποί, ηλικίας 16, 18 και 19 ετών, που απείλησαν και εξύβρισαν τρία άτομα λόγω σεξουαλικού προσανατολισμού, βραδινές ώρες χθες, στο Πάρκο Ζαππείου.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία από το Τμήμα Αντιμετώπισης Ρατσιστικής Βίας για απειλή και εξύβριση κατά συναυτουργία, εγκλήματα που τελέστηκαν με ρατσιστικά χαρακτηριστικά λόγω σεξουαλικού προσανατολισμού.

Ειδικότερα, πραγματοποιήθηκε τηλεφωνική καταγγελία για την εν λόγω επίθεση στην τηλεφωνική γραμμή «11414», η οποία λειτουργεί 24 ώρες και διαχειρίζεται από εξειδικευμένους και εκπαιδευμένους αστυνομικούς του Τμήματος Αντιμετώπισης Ρατσιστικής Βίας στο αντικείμενο της ρατσιστικής βίας.

Μετά από άμεση αξιολόγηση της καταγγελίας, ενημερώθηκε το Κέντρο της Άμεσης Δράσης και αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. προσέγγισαν το Πάρκο Ζαππείου όπου εντόπισαν και ακινητοποίησαν τους 3 νεαρούς, οι οποίοι λίγο νωρίτερα, μαζί με άλλους δράστες, είχαν εξυβρίσει και απειλήσει τρία άτομα, εντός του πάρκου, με φράσεις και χειρονομίες που θίγουν το σεξουαλικό προσανατολισμό τους.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

