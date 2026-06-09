Τέξας: Κατεδαφίστηκε ένα από τα πιο διάσημα ξενοδοχεία - Συγκλονιστικό βίντεο

Σαν τραπουλόχαρτο κατεδαφίστηκε ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα ξενοδοχειακά ορόσημα του Άρλινγκτον στο Τέξας μέσα σε λίγα μόλις δευτερόλεπτα, το Σάββατο το πρωί (6/6/2026).

Το πρώην 19όροφο ξενοδοχείο Sheraton Arlington κατεδαφίστηκε με ελεγχόμενη έκρηξη στις 8:30 π.μ. του Σαββάτου στο Τέξας, με παρουσία συνεργείων και υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας, με αρκετούς δρόμους να έχουν κλείσει από νωρίς για την ασφάλεια του κοινού.

Το ξενοδοχείο, είχε ανοίξει το 1984, λειτούργησε για περισσότερες από τέσσερις δεκαετίες και βρισκόταν σε κομβικό σημείο κοντά σε μεγάλες αθλητικές και ψυχαγωγικές εγκαταστάσεις, όπως το Globe Life Field, το AT&T Stadium και το Six Flags Over Texas. Το ξενοδοχείο είχε ήδη κλείσει νωρίτερα μέσα στο έτος, ενόψει της αναδιαμόρφωσης του χώρου.

Στη θέση του βέβαια θα χτιστεί έργο 500 εκατ. Το νέο φιλόδοξο έργο θα είναι το Americana by Loews Hotels.

Το συγκρότημα αναμένεται να περιλαμβάνει 507 δωμάτια, 39 σουίτες και περισσότερα από 83.000 τετραγωνικά πόδια χώρων συνεδρίων και εκδηλώσεων, ενισχύοντας σημαντικά την ξενοδοχειακή και συνεδριακή υποδομή της περιοχής.

Το νέο ξενοδοχείο μάλιστα εκτιμάται ότι θα ανοίξει στα τέλη του 2028 ή στις αρχές του 2029, αποτελώντας την τρίτη μεγάλη ιδιοκτησία της αλυσίδας στην τουριστική ζώνη του Άρλινγκτον, μαζί με τα Live! by Loews και Loews Arlington Hotel and Convention Center.

Οι αρχές της πόλης υπογραμμίζουν ότι το έργο εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πλάνο ενίσχυσης του τουρισμού και της συνεδριακής δραστηριότητας.