Πάτρα - Γκαλερί Cube: Opening της ατομικής έκθεσης του εικαστικού Peter Dragomir

Η Cube Gallery στην οδό Μιαούλη 39 στην Πάτρα, υποδέχεται το καλοκαίρι και φιλοξενεί από τις 12 Ιουνίου μέχρι και τις 5 Σεπτεμβρίου 2026, την καινούρια δουλειά του εικαστικού Peter Dragomir, στην ατομική του έκθεση με τίτλο BOLD.

Η Λιάνα Ζωζά, επιμελήτρια της έκθεσης, γράφει: “Υπάρχουν έργα που δεν περιμένουν να τα πλησιάσεις, αλλά σε πλησιάζουν εκείνα πρώτα. Έργα που δεν χρειάζονται χρόνο, ούτε ερμηνεία, αλλά έρχονται απρόσκλητα, στο οπτικό πεδίο του θεατή, αιχμαλωτίζουν το βλέμμα και αποτυπώνονται στη μνήμη, σαν κάτι που ήδη υπήρχε εκεί, αλλά δεν είχε ακόμη ειπωθεί. Τα έργα του Peter Dragomir ανήκουν ακριβώς σε αυτή την κατηγορία της ζωγραφικής.

Η εικαστική του πορεία αριθμεί πάνω από πενήντα χρόνια, μέσα από την οποία ο ζωγράφος και δάσκαλος Peter Dragomir έχει διαμορφώσει ένα έργο που στο σύνολό του κινείται από την αναπαράσταση μέχρι την πλήρη απελευθέρωση της εικόνας. Τα έργα του, που στα πρώιμα χρόνια της τέχνης του, είναι κυρίως προσωπογραφίες συναισθηματικής ακρίβειας, τοπία τρυφερής παρατήρησης, κλασικές συνθέσεις, χτισμένες πάνω σε αιώνες συσσωρευμένης γνώσης, έργα με έντονη παρατηρητικότητα και συναισθηματική ακρίβεια, οδηγούν με μαθηματική ακρίβεια μέχρι την ενότητα των έργων του BOLD, τη σημερινή του εικαστική γλώσσα, όπου η ζωγραφική του μετασχηματίζεται σταδιακά σε ένα πεδίο καθαρού χρώματος, φωτός και υπαρξιακής χειρονομίας.

Οι μορφές αποδομούνται χωρίς όμως, να χάνονται. Αντίθετα, μεταφέρονται σε μια νέα κατάσταση απελευθέρωσης και γίνονται ρευστές, ενεργές, σχεδόν μουσικές. Το χρώμα γίνεται δόνηση, η πινελιά γίνεται ρυθμός, και η εικόνα παύει να περιγράφει και αρχίζει να λειτουργεί άμεσα, σχεδόν υπαρξιακά. Πρόκειται για μια ζωγραφική εμπειρία που δεν αναπαριστά τον κόσμο, αλλά τον επανενεργοποιεί.

Το έργο του Peter Dragomir έχει παρουσιαστεί σε γκαλερί και ιδρύματα στην Αθήνα, το Βουκουρέστι, το Βερολίνο, το Παρίσι, τη Νέα Υόρκη, το Τελ Αβίβ και το Ντουμπάι, ενώ έργα του βρίσκονται σε ιδιωτικές και δημόσιες συλλογές στην Ευρώπη, την Αμερική και τη Μέση Ανατολή. Έχει επίσης συμμετάσχει σε διεθνείς εκθέσεις υπό την αιγίδα της UNESCO, με πρόσκληση της Ρουμανικής Πρεσβείας στην Ελλάδα.

Στην έκθεση Bold, η ζωγραφική του προσεγγίζει εκείνο το αόρατο σημείο, όπου η ύλη, το χρώμα και η κίνηση δεν περιγράφουν πλέον κάτι άλλο, αλλά γίνονται τα ίδια το γεγονός, δημιουργώντας ένα πεδίο έντασης και ελευθερίας, όπου η εικόνα δεν αναπαριστά, αλλά συμβαίνει.”.

Πληροφορίες και κατάλογος της έκθεσης: terdra.art

Διάρκεια έκθεσης: 12 Ιουνίου – 5 Σεπτεμβρίου 2026.

Ώρες λειτουργίας: Δευτέρα ▪ Τετάρτη ▪ Σάββατο ▪ 10.00 – 14.00.

Τρίτη ▪ Πέμπτη ▪ Παρασκευή ▪ 10.00 – 14.00 & 18.00 – 21.00

Κυριακή ▪ κλειστά.

Cube gallery ▪ Μιαούλη 39, 26222 Πάτρα ▪ τηλ. 2611110069.

www.cubegallery.gr