Επίτιμος Διδάκτορας του Πανεπιστημίου Πατρών αναγορεύεται ο Μανόλης Κορρές - Δείτε LIVE

Σε ειδική τελετή στο Πανεπιστήμιο Πατρών τιμάται ο διακεκριμένος αρχιτέκτονας και ακαδημαϊκός, ο οποίος πραγματοποιεί ομιλία με θέμα «Το πολύπτυχον του Ηρωδείου»
Με ιδιαίτερη επισημότητα πραγματοποιείται στην Αίθουσα Τελετών «Οδυσσέας Ελύτης» του Πανεπιστημίου Πατρών, η τελετή αναγόρευσης του διακεκριμένου αρχιτέκτονα και ακαδημαϊκού Μανόλης Κορρές σε Επίτιμο Διδάκτορα του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών.
Το έργο και την προσωπικότητα του τιμώμενου παρουσιάζει ο Καθηγητής του Τμήματος Πέτρος Κουφόπουλος, αναδεικνύοντας τη σημαντική συμβολή του Μανόλη Κορρέ στην αρχιτεκτονική επιστήμη, την έρευνα και την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς.
Ακολουθεί η αναγόρευσή του σε Επίτιμο Διδάκτορα από τον Πρόεδρο του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Καθηγητή Ιωάννη Αίσωπο, ενώ η περιένδυσή του πραγματοποιείται από τον Πρύτανη του Πανεπιστημίου Πατρών, Καθηγητή Χρήστο Μπούρα.
Η εκδήλωση ολοκληρώνεται με την ομιλία του Μανόλη Κορρέ με τίτλο «Το πολύπτυχον του Ηρωδείου», κατά την οποία αναπτύσσει πτυχές της ιστορίας, της αρχιτεκτονικής και της διαχρονικής σημασίας του εμβληματικού μνημείου, κερδίζοντας το ενδιαφέρον του κοινού που παρακολουθεί την τελετή.
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