Πάτρα: Ξεκινά την Κυριακή 14 Ιουνίου το Διεθνές Χορευτικό Αντάμωμα

Το Χορευτικό Τμήμα του Δήμου της Πάτρας, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων του Διεθνούς Φεστιβάλ Πάτρας 2026, διοργανώνει και φέτος από την Κυριακή 14 έως και την Τρίτη 16 Ιουνίου 2026 το «Διεθνές Χορευτικό Αντάμωμα Συγκροτημάτων».

Στο αντάμωμα συμμετέχουν συγκροτήματα από το Εκουαδόρ, το Μεξικό και τη Ρουμανία καθώς και συγκροτήματα από την Πάτρα και την ευρύτερη περιοχή.

Οι εκδηλώσεις του τριημέρου θα φιλοξενηθούν στον ειδικά διαμορφωμένο εξωτερικό χώρο του Πάρκου Εκπαιδευτικών Δράσεων Δήμου Πατρέων (Πλαζ).

Στόχος του ανταμώματος είναι η επαφή ανθρώπων από διαφορετικούς πολιτισμούς για την προώθηση της αλληλεγγύης, του σεβασμού και αποδοχής της διαφορετικότητας στην κουλτούρα τους.

Η καλλιέργεια αντιρατσιστικών απόψεων ενάντια στην καταπίεση λαών, εθνών, πολιτισμών και ανθρώπων, η προστασίας της φύσης από την ασύδοτη εκμετάλλευσή με μοναδικό στόχο το κέρδος και η αποστολή φιλειρηνικού μηνύματος προς κάθε κατεύθυνση.

Όλα αυτά, όταν ο πολιτισμός - ιδιαίτερα η ερασιτεχνική δημιουργία και οι άνθρωποι των πολιτιστικών συλλόγων που αποτελούν την ραχοκοκαλιά της γειτονιάς - πληρώνουν βαρύ τίμημα, με το επίσημο κράτος να τους έχει αφήσει έρμαια στα νύχια των εμπόρων του πολιτισμού διακυβεύοντας κι΄ αυτή ακόμα την ύπαρξή τους, αναφέρει η ανακοίνωση του Δήμου Πατρέων.

Η φιλοξενία των αποστολών θα γίνει σε ξενώνες του Δήμου της Πάτρας. Τη Δευτέρα 15 Ιουνίου θα πραγματοποιηθεί ξενάγηση στα αξιοθέατα της πόλης. Την Τρίτη 16 Ιουνίου οι αποστολές θα επισκεφθούν την Αρχαία Ολυμπία και το Μουσείο.

Τα χορευτικά σχήματα το τριήμερο 14, 15 και 16 Ιουνίου Θα δώσουν τρεις παραστάσεις διάρκειας 15΄ και 30΄ λεπτών. Η παρακολούθηση των δράσεων του τριημέρου με ώρα έναρξης 21.00, είναι δωρεάν.