Στον αδελφό του δολοφονημένου Πολωνού καθηγητή η επιμέλεια των παιδιών

Θετική ήταν η απόκριση των αρμόδιων αρχών στην έκκληση του αδερφού του δολοφονημένου Πολωνού καθηγητή που δολοφονήθηκε πριν έναν χρόνο στην Αγία Παρασκευή, να αναλάβει την επιμέλεια των παιδιών του αδερφού του.

Μετά από 11 μήνες που τα δύο ανήλικα παιδιά παρέμεναν στην Μονάδα Προστασίας Παιδιού «Άγιος Ανδρέας», πλέον με την εκδοθείσα απόφαση, θα ταξιδέψουν στην Πολωνία μαζί με τον αδερφό του δολοφονηθέντος πατέρα τους.

«Τα παιδιά θα μεγαλώσουν μέσα στο οικογενειακό τους περιβάλλον»

Ικανοποίηση εξέφρασε η μεριά του δολοφονηθέντος καθηγητή μέσω των δικηγόρων της οικογένειας, Μιχάλη Δημητρακόπουλου και Εύα Μπόμπολη.

«Μετά από 11 μήνες παραμονής στην Μονάδα Προστασίας Παιδιού « Άγιος Ανδρέας» των δύο ανήλικων παιδιών του δολοφονηθέντος Πολωνού καθηγητή του Πανεπιστημίου του Μπέρκλεϊ και πατέρα των ανηλίκων, Γιεζιορσκι Πρτσεμισλαβ, εκδόθηκε η απόφαση με την οποία η οριστική επιμέλεια των παιδιών ανατίθεται στον θείο τους, αδελφό του δολοφονηθέντος.

Η οικογένεια του αδικοχαμένου θύματος εκφράζει την ικανοποίησή της για τη δικαίωση, καθώς η απόφαση υπηρετεί το βέλτιστο συμφέρον των ανηλίκων και διασφαλίζει ότι τα παιδιά θα μεγαλώσουν μέσα στο οικογενειακό τους περιβάλλον, με τη φροντίδα, την αγάπη και τη στήριξη των στενών συγγενών τους.

Η οικογένεια του θύματος ευχαριστεί θερμά τη διοίκηση και το προσωπικό της Μονάδας Προστασίας Παιδιού «Άγιος Ανδρέας» για την εξαιρετική φροντίδα, την ευαισθησία και τον επαγγελματισμό που επέδειξαν καθ’ όλη τη διάρκεια της παραμονής των παιδιών. Η οικογένεια εξακολουθεί να αναμένει τον προσδιορισμό της ποινικής δίκης για τη δολοφονία του πατέρα των ανηλίκων, εκφράζοντας την εμπιστοσύνη στην Ελληνική Δικαιοσύνη» αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Η ανακοίνωση

Έκκληση στις αρμόδιες αρχές απηύθυνε με ανάρτησή του ο αδελφός του δολοφονημένου Πολωνού καθηγητή που δολοφονήθηκε πριν έναν χρόνο στην Αγία Παρασκευή, με ηθικό αυτουργό την πρώην σύζυγό του που τελικά την περασμένη εβδομάδα αυτοκτόνησε μέσα στις φυλακές, όπου κρατείτο.

Με την ανάρτησή του, ο αδελφός του νεκρού καθηγητή είχε ζητήσει να του επιτρέψουν να πάρει τα παιδιά του ζευγαριού στην Πολωνία, περιγράφοντας με δραματικούς τόνους την κατάσταση που βιώνουν τα ανήλικα μετά και την αυτοκτονία της μητέρας τους.

Όπως ανέφερε στην ανάρτησή του, ο αδελφός του Πολωνού καθηγητή, ταξίδεψε εσπευσμένα στην Ελλάδα το βράδυ του Σαββάτου προκειμένου να βρεθεί στο πλευρό των παιδιών και να τους προσφέρει στήριξη σε μια εξαιρετικά δύσκολη περίοδο. Σύμφωνα με τον ίδιο, τα παιδιά εκφράζουν συνεχώς την επιθυμία να επιστρέψουν αμέσως στην Πολωνία. Όπως τονίζει, η κατάσταση είναι δραματική, όχι μόνο για τα ίδια τα παιδιά, αλλά και για το σύνολο της οικογένειας, η οποία συνεχίζει να βιώνει μια εξαιρετικά δύσκολη πραγματικότητα.

Κλείνοντας την παρέμβασή του, απηύθυνε δημόσια έκκληση για την επίσπευση των διαδικασιών, προκειμένου να δοθεί στα παιδιά η δυνατότητα να αναχωρήσουν για την Πολωνία. «Δεν ξέρω τι άλλο πρέπει να συμβεί για να επιτραπεί η αναχώρηση των παιδιών για την Πολωνία. Παρακαλώ, κυριολεκτικά ικετεύω να δοθεί η άδεια για να αναχωρήσουν τα παιδιά», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η ανάρτηση του αδελφού του Πολωνού καθηγητή που δολοφονήθηκε:

«Αντιμέτωπος με μια ακόμη τραγωδία που έπληξε τα παιδιά του Πρέμεκ, πέταξα επειγόντως στην Ελλάδα το βράδυ του Σαββάτου. Πέρασα τη χθεσινή μέρα στηρίζοντας τα παιδιά.

Τα παιδιά είναι πολύ δεμένα μαζί μου, θέλουν να φύγουν για την Πολωνία ακόμη και αύριο. Το κύριο θέμα συζήτησης είναι τι θέλουν να πακετάρουν για το ταξίδι και πότε θα μπορέσουν να συναντήσουν τους φίλους τους στην Πολωνία. Η Ζωή θέλει πάρα πολύ να δει τα γατάκια που γεννήθηκαν πριν από 3 μέρες... Ο Άγγελος μου έπιασε το χέρι και με παρακαλούσε να τον πάρω, λέγοντας ότι δεν θέλει πια να βρίσκεται εδώ.

Τι πρέπει να πω στα παιδιά;

Πώς να τους εξηγήσω ότι δεν μπορώ να τα πάρω;

Πώς να εξηγήσω γιατί πρέπει να συνεχίσουν να βρίσκονται εδώ παρά τη θέλησή τους;

Η κατάσταση είναι δραματική κυρίως για τα παιδιά, αλλά και για ολόκληρη την οικογένεια. Δεν ξέρω τι άλλο πρέπει να συμβεί για να επιτραπεί η αναχώρηση των παιδιών για την Πολωνία.

Παρακαλώ, κυριολεκτικά ικετεύω να δοθεί η άδεια για να αναχωρήσουν τα παιδιά.»