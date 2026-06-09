Χριστίνα Αλεξοπούλου: Ανοίγει 10 Ιουνίου η πλατφόρμα για την ενίσχυση των Αχαιών καλλιεργητών τριφυλλιού, λόγω ευλογιάς

Σημαντική παρέμβαση για τους καλλιεργητές μηδικής (τριφύλλι) -και στην Αχαΐα- αποτελεί η έναρξη, από την Τετάρτη 10 Ιουνίου, της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων για τη χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης λόγω των επιπτώσεων που προκάλεσε η ευλογιά των αιγοπροβάτων.

Πρόκειται για ένα ακόμη βήμα στην προσπάθεια συνεχούς στήριξης του πρωτογενούς τομέα και ιδιαίτερα των αγροτών και των κτηνοτρόφων που βρέθηκαν αντιμέτωποι με τις συνέπειες της ζωονόσου, σε συνέχεια της θεσμικής συνεργασίας με τα συναρμόδια Υπουργεία.

Η ενίσχυση αφορά γεωργούς που δραστηριοποιούνται στην καλλιέργεια μηδικής, είτε ως κτηνοτροφικού φυτού για ζωοτροφή είτε για σποροπαραγωγή, ενώ οι αιτήσεις θα υποβάλλονται μέσω της πλατφόρμας myBusinessSupport της ΑΑΔΕ από τις 10 έως και τις 22 Ιουνίου 2026.

Σε δήλωσή της, η τ. Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Βουλευτής ΝΔ Αχαΐας, Χριστίνα Αλεξοπούλου, σημειώνει:

«Η Κυβέρνηση αποδεικνύει ότι βρίσκεται έμπρακτα δίπλα στους ανθρώπους της παραγωγής. Ο πρωτογενής τομέας αποτελεί βασικό πυλώνα της τοπικής οικονομίας και η γρήγορη στήριξη των ανθρώπων που παράγουν είναι προτεραιότητα. Άλλωστε, οι συνέπειες της ευλογιάς των αιγοπροβάτων δεν περιορίστηκαν στην κτηνοτροφία, αλλά επηρέασαν την παραγωγική αλυσίδα και το εισόδημα οικογενειών.

Η σημερινή εξέλιξη επιβεβαιώνει ότι τα ζητήματα που αναδεικνύονται από τις τοπικές κοινωνίες βρίσκουν λύσεις μέσα από τη συνεργασία με τα αρμόδια Υπουργεία και τον συνεχή διάλογο με τους παραγωγικούς φορείς. Συνεχίζουμε να εργαζόμαστε με συνέπεια για την ενίσχυση της αγροτικής παραγωγής, την ενδυνάμωση της οικονομικής δραστηριότητας στην Αχαΐα και όσων κρατούν ζωντανό τον τόπο μας».