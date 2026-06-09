Διπλό έγκλημα στο Αίγιο: Εντοπίστηκε αίμα σε πλυμένη μπλούζα και αμυχές στα χέρια του βασικού υπόπτου - Αρνείται την εμπλοκή του

Νέα στοιχεία προστίθενται στην έρευνα για τον θάνατο της 54χρονης γυναίκας και του 26χρονου γιου της στον Λόγγο Αιγίου, με τους αστυνομικούς να εστιάζουν πλέον σε ευρήματα που εντοπίστηκαν στην κατοχή του 65χρονου Ιταλού, ο οποίος παραμένει ο βασικός ύποπτος της υπόθεσης.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες, οι αστυνομικοί εντόπισαν μία μπλούζα του 65χρονου η οποία φαίνεται να είχε πλυθεί πρόσφατα. Παρά το πλύσιμο, πάνω στο ύφασμα διακρίνεται λεκές που εξετάζεται καθώς υπάρχουν ενδείξεις ότι μπορεί να πρόκειται για ίχνος αίματος.

Παράλληλα, οι αστυνομικοί διαπίστωσαν ότι ο 65χρονος έφερε αμυχές στα χέρια του, στοιχείο που επίσης αξιολογείται στο πλαίσιο της έρευνας. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, κατά τη διάρκεια της προσαγωγής και εξέτασής του φέρεται να βρισκόταν υπό την επήρεια αλκοόλ.

Ο ίδιος δεν έχει ομολογήσει τίποτα και συνεχίζει να αρνείται οποιαδήποτε εμπλοκή στην υπόθεση. Από την πρώτη στιγμή υποστηρίζει ότι ξύπνησε και βρήκε νεκρούς τη σύντροφό του και τον γιο της μέσα στο σπίτι και στη συνέχεια ζήτησε βοήθεια από γείτονα, ο οποίος ενημέρωσε τις Αρχές.

Η σορός του 26χρονου βρέθηκε πάνω στο κρεβάτι του δωματίου του. Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής ευρήματα, έφερε τραύμα από αεροβόλο όπλο (φλόμπερ) στο κεφάλι και πολλαπλές μαχαιριές στο σώμα. Η μητέρα του, εντοπίστηκε νεκρή κοντά στην είσοδο του δωματίου. Ο ιατροδικαστής διαπίστωσε ότι έφερε τόσο τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο όσο και αμυντικά τραύματα, ένδειξη ότι πάλεψε με τον δράστη πριν χάσει τη ζωή της.

Από τα παραπάνω οι αστυνομικοί εκτιμούν πως ο δράστης του εγκλήματος αρχικά πυροβόλησε με το αεροβόλο στο κεφάλι τον 26χρονο και στη συνέχεια τον μαχαίρωσε μέχρι θανάτου. Προφανώς η μητέρα του άκουσε τη φασαρία, πήγε να δει τι συμβαίνει και τότε δέχθηκε τη δολοφονική επίθεση.

Κατά την αυτοψία στον χώρο, οι αστυνομικοί εντόπισαν ένα αεροβόλο όπλο και ένα μαχαίρι κρυμμένα μέσα σε γλάστρα στην αυλή του σπιτιού. Τα δύο αντικείμενα έχουν κατασχεθεί και εξετάζονται στα εγκληματολογικά εργαστήρια.