Παρατάθηκε για 24 ώρες η κράτηση του 67χρονου Γάλλου τραγουδιστή Πατρίκ Μπρυέλ

Η κράτηση του διάσημου Γάλλου τραγουδιστή Πατρίκ Μπρυέλ-Patrick Bruel , που αντιμετωπίζει κατηγορίες για βιασμούς και σεξουαλικές επιθέσεις από σειρά γυναικών, παρατάθηκε κατά 24 ώρες, σύμφωνα με ανακοίνωση της εισαγγελίας της Ναντέρ.

Ο 67χρονος γάλλος σταρ που έχει γεννηθεί στις 14 Μαΐου 1959 στην Αλεγρία, ανακρίνεται στο Παρίσι για «γεγονότα που μέχρι αυτήν την στιγμή αφορούν 13 θύματα», ανακοίνωσε η εισαγγελία της Ναντέρ που έχει συγκεντρώσει όλες τις υποθέσεις.

Σύμφωνα με την εισαγγελία, η έρευνα «αφορά γεγονότα που καταγγέλλονται από τρεις γυναίκες που τον κατηγορούν για σεξουαλικές επιθέσεις και απόπειρες βιασμού» το 1997, το 2000 και το 2001.

Η έρευνα εξετάζει επίσης «βιασμούς ή απόπειρες βιασμού, σεξουαλικές επιθέσεις και παρενοχλήσεις» που καταγγέλλονται από άλλα θύματα που εντοπίστηκαν κατά την διάρκεια των ερευνών.

Μεταξύ αυτών των άλλων περιστατικών, είναι μία καταγγελία για βιασμό στο Ντινάρ της νοτιοδυτικής Γαλλίας το 2012 από γυναίκα που ήταν 32 ετών κατά τα γεγονότα. Ο Πατρίκ Μπριέλ θα ανακριθεί επίσης «για επίσημη καταγγελία προς τις βελγικές αρχές» έπειτα από μήνυση για βιασμό και σεξουαλική επίθεση το 2010 στις Βρυξέλλες προερχόμενη από γυναίκα που ήταν τότε 40 ετών.

Ο Πατρίκ Μπριέλ αμφισβητεί το σύνολο των κατηγοριών. Ο Γάλλος σταρ έχει ακυρώσει το μεγαλύτερο μέρος της θερινής περιοδείας του που θα ξεκινούσε στα μέσα του Ιουνίου.

Ο Patrick Benguigui που είναι κυρίως γνωστός με το καλλιτεχνικό του όνομα Πατρίκ Μπρουέλ - Patrick Bruel, είναι τραγουδοποιός, ηθοποιός καθώς και επαγγελματίας παίκτης πόκερ. Στα μέσα του 2026, πολλές γυναίκες εμφανίστηκαν για να τον κατηγορήσουν για σεξουαλική επίθεση και βιασμό.

Η ιστορία του έχει προκαλέσει σάλο στη Γαλλία καθώς ο ίδιος τυγχάνει ιδιαίτερα αγαπητός & δημοφιλής στο κοινό.

Τις προηγούμενες μέρες το θέμα Patrick Bruel ήταν & στο εξώφυλλο του εβδομαδιαίου Γαλλικού περιοδικού μεγάλης κυκλοφορίας Paris Match υπό τον τίτλο Υπόθεση Bruel, Η πτώση ενός ειδώλου- "Ξέρω πως η καριέρα μου τέλειωσε".

Με στοιχεία & από το ΑΠΕ