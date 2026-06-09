Με τη «γλώσσα» της εικόνας και της τεχνολογίας ο Δήμος Πατρέων καλεί τους πολίτες σε δράση για το περιβάλλον - ΦΩΤΟ - ΒΙΝΤΕΟ

Με στόχο την ενίσχυση της περιβαλλοντικής συνείδησης και την ενεργή συμμετοχή των πολιτών στην προστασία του δημόσιου χώρου, ο Δήμος Πατρέων εγκαινιάζει μια εκτεταμένη εκστρατεία ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης.

Η πρωτοβουλία απευθύνεται τόσο στους μαθητές όσο και στους δημότες, επιδιώκοντας να αναδείξει τη σημασία της καθημερινής στάσης του καθενός στη διαμόρφωση μιας πιο καθαρής, πράσινης και λειτουργικής πόλης.

Στο πλαίσιο της δράσης, θα πραγματοποιηθούν ενημερωτικές παρεμβάσεις σε σχολικές μονάδες και σε κεντρικά σημεία της Πάτρας, με τη χρήση οπτικοακουστικού υλικού, σκίτσων του γνωστού σκιτσογράφου Πάνου Ζάχαρη, ψηφιακών αναρτήσεων και ειδικών QR Codes. Τα θέματα που θα αναδειχθούν αφορούν τη φροντίδα του αστικού πρασίνου, τη διαχείριση των απορριμμάτων, την ανακύκλωση, τους ελεύθερους χώρους, τα πάρκα, τους πεζόδρομους, τα τραπεζοκαθίσματα σε δημόσιους χώρους και την αντιμετώπιση φαινομένων όπως το διπλοπαρκάρισμα.

Κατά τη συνέντευξη Τύπου που παραχωρήθηκε στο Δημαρχείο, ο Δήμαρχος Πατρέων Κώστας Πελετίδης υπογράμμισε ότι η βελτίωση της ποιότητας ζωής αποτελεί κοινή ευθύνη του Δήμου και των πολιτών. Παράλληλα, αναφέρθηκε στις σημαντικές δυσκολίες που δημιουργούν η υποστελέχωση και η περιορισμένη χρηματοδότηση των δημοτικών υπηρεσιών. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην ενημέρωση των παιδιών, τα οποία καλούνται να αποτελέσουν τους αυριανούς υπερασπιστές του περιβάλλοντος και της πόλης.

Η εκστρατεία ενημέρωσης θα γίνει με βίντεο, εικόνες και QR Code, από σταθερά σημεία (Σχολεία, Δημαρχείο, Πλαζ, Νότιο Πάρκο, Παμπελοποννησιακό, Αγορά Αργύρη, Παλαιά Σφαγεία, Θερινές Παιδικές Κατασκηνώσεις, Εκδοτήρια ΚΤΕΛ κλπ) καθώς στα social media, στο site του Δήμου, διανομή από ΔΕΥΑΠ (αλληλογραφία), Προαστιακός, Ράδιο TAXI κ.α.