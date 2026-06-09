Δήμαρχος Καλαβρύτων για γερμανικές αποζημιώσεις: Ανοικτή η πληγή, διαχρονικές οι συνέπειες, ατιμώρητος ο δράστης

Μια συνολική επισκόπηση της πορείας διεκδίκησης των γερμανικών αποζημιώσεων, μ’ έμφαση στην πρόσφατη απόφαση, στις 9 Απριλίου, του Συνταγματικού Δικαστηρίου της Ιταλίας αλλά και στο ομόφωνο Ψήφισμα της Βουλής του 2019 που όπως είπε, είναι «όπλο που δεν έχουμε αξιοποιήσει όσο θα έπρεπε», έκανε ο Δήμαρχος Καλαβρύτων και Πρόεδρος του Δικτύου Μαρτυρικών Πόλεων και Χωριών «Ελληνικά Ολοκαυτώματα 1940-1945» Θανάσης Παπαδόπουλος μιλώντας το βράδυ της Δευτέρας στην εκδήλωση «Η επικαιρότητα του Αγώνα για τη διεκδίκηση των Γερμανικών Οφειλών και η διαχρονική συμβολή του Μανώλη Γλέζου».

Η εκδήλωση οργανώθηκε από το Εθνικό Συμβούλιο Διεκδίκησης των Οφειλών της Γερμανίας προς την Ελλάδα (ΕΣΔΟΓΕ) και τον Σύλλογο Μνήμης και Δράσης «Μανώλης Γλέζος» στην Κεντρική Αίθουσα του Φιλολογικού Συλλόγου Παρνασσός (Πλ. Αγίου Γεωργίου Καρύτση 8, στην Αθήνα).

Παρόντες ήταν εκπρόσωποι αρχών και φορέων όπως και πολιτικών κομμάτων και συντονιστές οι Μανόλης Χατζηνάκης, πρώην Υπουργός και Βουλευτής, Αντιπρόεδρος του Φ.Σ. «Παρνασσός» και Μέλος της Συντονιστικής Επιτροπής του Εθνικού Συμβουλίου Διεκδίκησης των Οφειλών της Γερμανίας προς την Ελλάδα και Θανάσης Πετράκος, πρώην Βουλευτής, Μέλος του Προεδρείου του Δ.Σ. του Συλλόγου Μνήμης και Δράσης «Μανώλης Γλέζος».

Στην ομιλία του ο κ. Παπαδόπουλος αναφέρθηκε αρχικά στην προσωπικότητα του Μανώλη Γλέζου. «Θεωρώ τον εαυτό μου τυχερό που είχα την ευκαιρία να με θεωρεί φίλο του και να μοιράζεται μαζί μου σκέψεις, σχέδια, νέα βήματα στο μέλλον αλλά και διεκδικήσεις για την δικαίωση της ιστορικής μνήμης», είπε ο Δήμαρχος Καλαβρύτων Θανάσης Παπδόπουλος. Και πρόσθεσε: «Θεωρώ τον εαυτό μου τυχερό που συνεργάστηκα μαζί του και έζησα από κοντά τη φλόγα του για Δικαίωση, Δικαιοσύνη και Αποζημίωση. Όλη η Ελλάδα, έλεγε ο Μανώλης, απ’ το ένα άκρο της έως το άλλο, είναι ένα Ολοκαύτωμα, ακριβώς για να δείξει την ένταση και την έκταση της καταστροφής. Να δείξει το μέγεθος της ανοικτής πληγής που άφησαν πίσω τους οι Γερμανοί και για την οποία ακόμα και σήμερα υποδύονται τους άμοιρους ευθυνών και τους ανήξερους. Μια ανοικτή πληγή που οι συνέπειες της διέτρεξαν και διατρέχουν επί δεκαετίες τη χώρα μας».

Σε άλλο σημείο της ομιλίας του ο κ. Θανάσης Παπαδόπουλος υπογράμμισε ότι παραπλανητικά οι Γερμανοί αξιωματούχοι που έρχονται στην Ελλάδα μιλούν για «θέμα λήξαν» αφού κάτι τέτοιο δεν ισχύει.

Παρέπεμψε μάλιστα και σε γνωμοδότηση του 2019 της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Εμπειρογνωμόνων του Γερμανικού Κοινοβουλίου που έχει εμμέσως αναγνωρίσει ότι δεν τίθεται θέμα παραίτησης ή παραγραφής των γερμανικών οφειλών. Η ίδια Επιτροπή της Γερμανικής Βουλής έχει προτρέψει την κυβέρνηση της Γερμανίας να προσφύγει, από κοινού με την Ελλάδα, στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης, ώστε να διευθετηθεί εκεί η ιστορική εκκρεμότητα των οφειλών προς τη χώρα μας, τόνισε ο κ. Παπαδόπουλος.

Αναφορικά με την απόφαση του Συνταγματικού Δικαστηρίου της Ιταλίας ο Δήμαρχος Καλαβρύτων κ. Παπαδόπουλος ανέφερε ότι «η εξέλιξη αυτή πήρε μεγάλη έκταση και στη Γερμανία, με τον Γερμανικό Τύπο να επισημαίνει ότι τα θύματα εγκλημάτων του ναζισμού μπορούν να διεκδικούν πλέον τις αποζημιώσεις τους στην Ιταλία, ακόμη και αν τα εγκλήματα δεν διαπράχθηκαν εκεί. Για το ίδιο θέμα, στις 22 Απριλίου η Ντόιτσε Βέλε μετέδωσε ότι για την καταβολή των αποζημιώσεων θα μπορούσε να κατασχεθεί γερμανική κρατική περιουσία που βρίσκεται στην Ιταλία».

Ο Δήμαρχος Καλαβρύτων αναφέρθηκε επίσης στην αμετάκλητη και ιστορική απόφαση του Αρείου Πάγου το 2000, με την οποία επικυρώθηκε προηγούμενη απόφαση, του 1997, του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Λειβαδιάς.

Απόφαση που, όπως είπε, παραμένει εκτελεστή και άρα παραμένει ένα ισχυρό νομικό χαρτί στα χέρια μας Ένα χαρτί που, όμως, σκοντάφτει στο εξής: Για να εκτελεστεί η απόφαση του Αρείου Πάγου που δικαιώνει τα θύματα και τους συγγενείς των θυμάτων των ναζί στο Δίστομο απαιτείται υπογραφή του Υπουργού Δικαιοσύνης. Μια υπογραφή που έως τώρα δεν έχει μπει παρά τις πιέσεις που έχουν ασκηθεί και τις κατά καιρούς διαβεβαιώσεις που έχουν δοθεί από διάφορες κυβερνήσεις.

Αναφορά ο κ. Παπαδόπουλος έκανε και στην ανάγκη κατάργησης του δικαστικού ενσήμου στις αγωγές που αφορούν σ’ εγκλήματα πολέμου.

«Κανείς δεν ισχυρίζεται ότι η υπόθεση είναι εύκολη», είπε κλείνοντας την ομιλία του ο Δήμαρχος Καλαβρύτων κ. Παπαδόπουλος. «Είναι σύνθετη και νομικά απαιτητική», πρόσθεσε, αυτό όμως δεν αποτελεί δικαιολογία για αδράνεια. Καμία χώρα που σέβεται την ιστορία της δεν εγκαταλείπει το δίκιο της επειδή η διεκδίκηση απαιτεί χρόνο, προσπάθεια και επιμονή. Μιλάμε για πολύ νωπά και καταγεγραμμένα εγκλήματα, για Ολοκαυτώματα Πόλεων και Χωριών σε κάθε σημείο του ελληνικού ορίζοντα, για οικογένειες που ξεκληρίστηκαν, για τραύματα που δεν επουλώθηκαν ποτέ. Μιλάμε για στυγερά εγκλήματα που έκαναν ακόμα και τους απογόνους των θυτών να ανατριχιάσουν και να γονατίσουν ζητώντας συγγνώμη για την κόλαση που σκόρπισαν οι πατεράδες ή οι παππούδες τους. Μια συγγνώμη, όμως, υποκριτική μιας και ποτέ δεν συνοδεύτηκε από δικαίωση για τα θύματα και τιμωρία για τους θύτες».

Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν και απηύθυναν χαιρετισμό η Αντιπρόεδρος της Βουλής Όλγα Γεροβασίλη (ως εκπρόσωπος του Προέδρου της Βουλής), ο πρώην Πρόεδρος της Βουλής Νίκος Βούτσης, ο Περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς, ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας και ο Δήμαρχος Διστόμου Γιάννης Σταθάς. Κεντρικοί ομιλητές ήταν οι Προκόπης Παπαστράτης, Θανάσης Παπαδόπουλος, Λη Σαράφη, ο Δημήτρης Κούρτης και ο Αριστομένης Ι. Συγγελάκης, Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών, Συγγραμματέας του Εθνικού Συμβουλίου Διεκδίκησης των Οφειλών της Γερμανίας προς την Ελλάδα.