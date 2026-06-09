Σύρος: Συνελήφθη πατέρας που κακοποιούσε το παιδί του στη μέση του δρόμου

Έκπληκτοι έμειναν περαστικοί στο κέντρο της Σύρου, όταν μπροστά στα μάτια τους ένας πατέρας άρχισε να κακοποιεί το παιδί του που είναι βρέφος, στη μέση του δρόμου.

Το περιστατικό της κακοποίησης συνέβη το βράδυ της Κυριακής (07.06.2026) σε κεντρικό σημείο της Σύρου. Αυτόπτες μάρτυρες επενέβησαν προκειμένου να προστατεύσουν το ανήλικο παιδί και κάλεσαν την Αστυνομία και το ΕΚΑΒ

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, το ασθενοφόρο έφτασε άμεσα και παρέλαβε από το σημείο τα δύο παιδιά της οικογένειας μαζί με τους γονείς τους, μεταφέροντας τους στο Τμήμα Επειγόντων του Γ.Ν. Σύρου, όπου εκεί ακολούθησε η σύλληψη του πατέρα από την αστυνομία.

Ο άνδρας οδηγήθηκε ενώπιον του Εισαγγελέα Σύρου και στη συνέχεια αφέθηκε ελεύθερος. Για την υπόθεση σχηματίστηκε δικογραφία και έχει οριστεί δικάσιμος.