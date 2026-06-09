Η Σία Αναγνωστοπούλου στο πλευρό του Απόλλωνα Πατρών

«Με αίσθημα ευθύνης απέναντι στον αθλητισμό και την τοπική κοινωνία της Αχαΐας, εκφράζω την υποστήριξή μου στο δίκαιο αίτημα της ομάδας του Απόλλωνα Πατρών» δηλώνει η Βουλευτής Αχαΐας, Σία Αναγνωστοπούλου.

Ο Απόλλων Πατρών, με μια ιστορική διαδρομή που συμπληρώνει έναν αιώνα ζωής, αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους και πιο εμβληματικούς εκπροσώπους της περιφέρειας στο ελληνικό μπάσκετ. Έχοντας διαχρονική παρουσία στις εθνικές κατηγορίες, αναγνωρίσιμη αθλητική ταυτότητα και ουσιαστική συμβολή στην ανάπτυξη του αθλήματος, λειτουργεί ως ένας ζωντανός κοινωνικός πυλώνας για την πόλη της Πάτρας, προωθώντας έμπρακτα τις αξίες του αθλητισμού στη νεολαία μας.

Η παρουσία του Απόλλωνα στις ανώτερες κατηγορίες του ελληνικού μπάσκετ κρίνεται επιβεβλημένη, καθώς ενισχύει την αθλητική αποκέντρωση και τη γεωγραφική εκπροσώπηση της περιφέρειας, ενώ παράλληλα προάγει την εξωστρέφεια και την προβολή της Πάτρας, δημιουργώντας σημαντικά κοινωνικά, πολιτιστικά και οικονομικά οφέλη. Είναι εξαιρετικά κρίσιμο το γεγονός ότι ο σύλλογος διαθέτει σήμερα σαφή στοιχεία οργανωτικής και οικονομικής βιωσιμότητας, καθώς και μια ενεργή διοικητική δομή με ξεκάθαρο σχεδιασμό και προοπτική, που διασφαλίζουν μια αξιοπρεπή και σταθερή πορεία στη διοργάνωση.

Η Πάτρα διαθέτει αποδεδειγμένα μια σημαντική μπασκετική κουλτούρα και η συνέχιση της εκπροσώπησής της σε υψηλό επίπεδο αποτελεί στοιχείο ιδιαίτερης σημασίας, όχι μόνο για την τοπική κοινωνία αλλά και για το ίδιο το ελληνικό μπάσκετ. Για όλους αυτούς τους λόγους, θεωρώ απολύτως εύλογη και επωφελή για τη διοργάνωση τη θετική εξέταση του αιτήματος χορήγησης wild card προς τον Απόλλωνα Πατρών από την Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης.