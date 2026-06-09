Πάτρα: Με ιδιαίτερη επιτυχία η επίσημη πρεμιέρα της παράστασης "Ο Επιθεωρητής" του Νικολάι Γκόγκολ

Πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία η επίσημη πρεμιέρα της παράστασης "Ο Επιθεωρητής" του Νικολάι Γκόγκολ, μία από τις πιο δημοφιλείς κωμωδίες του παγκόσμιου δραματολογίου, το Σάββατο 6 Ιουνίου 2026, στο θέατρο Μπάρρυ, στην οδό Σανταρόζα και Καρόλου. Η παράσταση ανέβηκε από το σχήμα Άρμα Θέσπιδος του ΔΗΠΕΘΕ Πάτρας, σε σκηνοθεσία του Χρήστου Στρέπκου.

Οι θεατές παρακολούθησαν ένα ζωντανό, θεατρικό παιχνίδι ρυθμού και εκρηκτικής ενέργειας. Η παράσταση ανέδειξε τον κωμικό και σαρκαστικό τόνο της γραφής του Γκόγκολ, ακολουθώντας ταυτόχρονα και έναν ροκ ρυθμό με αιχμηρό χιούμορ, ένταση και θεατρική ελευθερία.

Τo σκηνικό και τα κοστούμια του Κέννυ ΜακΛέλλαν, η κινησιολογία του Καμίλο Μπεντακόρ εμπνευσμένη από την Κομέντια Ντελ Άρτε, και η μουσική του Γιώργου Τριανταφύλλου πλαισίωσαν τη σκηνοθεσία του Χρήστου Στρέπκου, χαρίζοντας μοναδικές θεατρικές εικόνες στους θεατές της παράστασης.

Οι ηθοποιοί της παράστασης Βασίλης Κόκκαλης, Κώστας Κουτρουμπής, Παναγιώτης Μιχαλόπουλος, Ελιάννα Παπαυγέρη, και Χριστίνα Αναγνώστου υποστήριξαν τους ρόλους τους με αστείρευτη ενέργεια, συμβάλλοντας καθοριστικά στη δυναμική της παράστασης.

Την πρεμιέρα του έργου το περασμένο Σάββατο παρακολούθησαν ο Δήμαρχος Πατρέων Κώστας Πελετίδης, η αντιδήμαρχος Βίβιαν Σαμούρη, ο πρόεδρος του Κοινωνικού Οργανισμού Θεόδωρος Τουλγαρίδης, ο πρόεδρος του Καρναβαλικού Οργανισμού του Δήμου Πατρέων Παύλος Σκούρας, η πρόεδρος του Δ.Σ. του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας Λυδία Καραθανασοπούλου, μέλη του Δ. Σ. του θεάτρου, Δημοτικοί Σύμβουλοι, δημοσιογράφοι, κριτικοί, συγγραφείς, ηθοποιοί, μουσικοί, αλλά και φίλοι του θεάτρου, που με την παρουσία τους τίμησαν το Άρμα Θέσπιδος, ένα σχήμα που εμπνεύστηκε και δημιούργησε ο αξέχαστος Κώστας Καζάκος την περίοδο που διετέλεσε καλλιτεχνικός διευθυντής του ΔΗΠΕΘΕ Πάτρας.

*Το Άρμα Θέσπιδος, για ενδέκατη χρονιά, συνεχίζει την πολιτιστική του διαδρομή εκτός σκηνής, στην Πάτρα και την ευρύτερη περιοχή της Νοτιοδυτικής Ελλάδας, σε συνεργασία με τον Δήμο Πατρέων, την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και την ΠΕΔ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, στις πιο κάτω στάσεις:

ΙΟΥΝΙΟΣ 2026:

10-6 ΠΑΤΡΑ-ΠΑΜΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ – ΑΙΘΡΙΟ, ΦΩΚΑΙΑΣ 26

11-6 ΠΑΤΡΑ- ΚΟΜΑΙΘΩ-ΚΔΑΠ-ΑΜΕΑ - ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ 106

12-6 ΠΑΡΑΛΙΑ - ΠΡΟΑΣΤΙΟ ΠΑΤΡΩΝ - ΠΟΛ. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΣΙΑ - ΠΛ. ΚΥΠΡΙΩΝ ΑΓΩΝΙΣΤΩΝ, ΚΑΡΑΟΛΗ ΔΗΜ. ΚΑΙ ΓΡ. ΑΥΞΕΝΤΙΟΥ

13-6 ΤΕΡΨΗ ΠΑΤΡΩΝ - ΣΤΟΝ ΣΥΛΛΟΓΟ ΤΕΡΨΗ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 38 ΚΑΙ ΣΟΛΩΜΟΥ

14-6 ΠΑΤΡΑ - ΠΡΟΑΥΛΙΟ 2ου ΓΕΛ- ΑΡΟΑΝΕΙΩΝ ΚΑΙ Θ. ΑΞΑΡΛΙΑΝ 1.

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