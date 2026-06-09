Αίγιο: Οι τελευταίες στιγμές πριν το διπλό φονικό - «Μέχρι τις 3:13 μιλούσαμε», λέει φίλος του 26χρονου

Νέα στοιχεία για τις τελευταίες ώρες του 26χρονου, που βρέθηκε νεκρός μαζί με τη μητέρα του στο σπίτι τους στον Λόγγο Αιγιαλείας, στο Αίγιο φέρνει στο φως φίλος και στενός συνεργάτης του, μιλώντας στο Newsit.gr, με τη νέα διπλή δολοφονία, να έχει συγκλονίσει την τοπική κοινωνία.

Όπως αναφέρει, ο 26χρονος που δολοφονήθηκε μαζί με τη μητέρα του στο Αίγιο, βρισκόταν σε διαρκή επικοινωνία μαζί του μέχρι τα ξημερώματα της ημέρας που εντοπίστηκε νεκρός, χωρίς να έχει εκφράσει τον παραμικρό προβληματισμό ή φόβο για την κατάστασή του.

«Σκέψου ότι μέχρι τις 3:13 το βράδυ μιλούσα μαζί του. Ήταν σπίτι και έπαιζε μουσική. Στις 3:13 ήταν το τελευταίο μήνυμα που πήρα στο WhatsApp. Μιλούσαμε για τις δουλειές μας, για τη δισκογραφική και κάποια σχέδια που ετοιμάζαμε. Τίποτα δεν έδειχνε ότι κάτι δεν πήγαινε καλά», λέει χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με τον φίλο του, ο 26χρονος τού είχε στείλει νωρίτερα, περίπου στη 1:30 μετά τα μεσάνυχτα, ένα μουσικό κομμάτι που είχε δημιουργήσει, ενώ λίγο αργότερα αντάλλαξαν ακόμη μερικά μηνύματα που αφορούσαν επαγγελματικά τους σχέδια.

«Ήταν μια χαρά. Δεν μου είχε αναφέρει κάποιον προβληματισμό, κάποια σκέψη ή οτιδήποτε να με ανησυχήσει. Ήταν απολύτως φυσιολογικός», τονίζει.

Ο ίδιος ξεκαθαρίζει πως ο 26χρονος είχε μεταβεί πρόσφατα στον Λόγγο αποκλειστικά για να βρίσκεται κοντά στη μητέρα του, η οποία αντιμετώπιζε σοβαρή ψυχολογική πίεση μετά από προβλήματα υγείας και χειρουργικές επεμβάσεις.

«Η μητέρα του είχε κάποια θέματα υγείας και ήταν πολύ πιεσμένη ψυχολογικά. Γι’ αυτό άφησε προσωρινά το Βερολίνο και ήρθε στην Ελλάδα για να τη στηρίξει. Μου είχε μιλήσει μόνο για τη δύσκολη ψυχολογική κατάσταση της μητέρας του. Ποτέ δεν μου είχε αναφέρει ότι υπήρχε πρόβλημα μέσα στην οικογένεια ή κάποια ένταση με τον πατριό του».

Όπως σημειώνει, μόλις πριν από έναν μήνα ο 26χρονος είχε έρθει ξανά στην Ελλάδα για την αποφοίτησή του, παρουσία όλων των μελών της οικογένειάς του.

«Πριν από περίπου έναν μήνα είχε έρθει για να πάρει το πτυχίο του. Ήταν όλοι μαζί, η μητέρα του, ο πατριός του, όλοι οικογενειακά. Δεν είχα αντιληφθεί το παραμικρό πρόβλημα μεταξύ τους. Τα πήγαιναν μια χαρά».

Μάλιστα, σύμφωνα με τον φίλο του, το πλάνο του 26χρονου ήταν να επιστρέψει σύντομα στη ζωή που είχε χτίσει στο Βερολίνο.

«Το σχέδιό του ήταν να μείνει στο Βερολίνο, ήθελε να κάνει καριέρα στη τέκνο μουσική. Ήρθε μόνο για τη μητέρα του. Και αφού περνούσε λίγες ημέρες μαζί της, σκόπευε να πάει και στην Αντίπαρο».

Η μαρτυρία του αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς επιβεβαιώνει ότι ο 26χρονος ήταν ζωντανός και επικοινωνούσε κανονικά μέχρι τις 03:13 τα ξημερώματα, λίγες ώρες πριν αποκαλυφθεί η τραγωδία που συγκλονίζει την Αιγιάλεια.