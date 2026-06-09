Παρουσίαση του βιβλίου Του Νίκου Ε. Πολίτη «Οι ωραίοι τρελοί της παλιάς Πάτρας»

Το βιβλίο του αείμνηστου δημοσιογράφου Νίκου Ε. Πολίτη «Οι ωραίοι τρελοί της παλιάς Πάτρας» παρουσιάζουν οι εκδόσεις Το Δόντι του Ανδρέα Τσιλίρα την Τετάρτη, 10 Ιουνίου 2026 στις 8:00 μ.μ. στο Mosaic Hub (στην οδό Ερμού 112, Πάτρα). Για το βιβλίο και τις πολλαπλές προεκτάσεις του στο «διάβασμα» της Πάτρας μιας άλλης εποχής θα συζητήσουν ο Μίλτος Νίκας, σκηνοθέτης της παράστασης «100 χρόνια τρέλας» που βασίστηκε στο κείμενο του Νίκου Πολίτη & ανέβηκε στο Επίκεντρο+ και ο Ιωάννης Στρατούλιας, ψυχίατρος.

Συντονίζει η Αλεξάνδρα Παναγοπούλου, δημοσιογράφος.

Στο βιβλίο θα συναντήσει κανείς τους «γραφικούς τύπους» μιας άλλης Πάτρας. Τύπους που η πόλη φρόντισε και περιέθαλψε με στοργή αλλά και πολύ «ντόρο». Τύπους απλούς, διαφορετικούς, ιδιόρρυθμους αλλά μοναδικούς που σημάδεψαν τους δρόμους της αχαϊκής πρωτεύουσας. Ξεσήκωσαν τους πολίτες κι άφησαν το δικό τους στίγμα, στην «τρέλα» της Πάτρας. Είκοσι επτά (27) χρόνια μετά την πρώτη του κυκλοφορία, επιστρέφει να μας συστήσει ξανά ανθρώπους και γεγονότα άλλοτε αστεία κι άλλοτε παράξενα. Στιγμές γέλιου ή απορίας. Μας ξεναγεί πίσω στην παλιά Πάτρα κυρίως για να μας διδάξει.

Ο Νίκος E. Πολίτης γεννήθηκε το 1920 στον Πόρο της Λευκάδας και πέθανε το 2005 στην Πάτρα. Μετά τον τερματισμό του εμφυλίου πολέμου (1947), εγκαταστάθηκε στην Πάτρα, όπου εργάσθηκε ως συντάκτης στην ημερήσια εφημερίδα «Σημερινή», μετέπειτα «Ημέρα». Εκτός από την «Ημέρα» ήταν συντάκτης της εβδομαδιαίας εφημερίδας «Πατραϊκή» (1954), της μηνιαίας οικονομικής εφημερίδας «Εμπορική», που εξέδιδε ο Σύλλογος Εισαγωγικού Εμπορίου Πατρών, της «Καθημερινής» κ.λπ. Εξελέγη επανειλημμένα Γενικός Γραμματέας της Ένωσης Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Πελοποννήσου Ηπείρου και Νήσων και με δική του πρωτοβουλία δημιουργήθηκε το Μουσείο Τύπου Πατρών, που λειτουργεί μέχρι σήμερα. Έχουν εκδοθεί δώδεκα βιβλία του, τα περισσότερα με θέματα από την ιστορία της Πάτρας.

Από τις εκδόσεις Το Δόντι κυκλοφορεί το «Χρονικό του πατραϊκού Τύπου (1840-1940)» σε Β’ έκδοση συμπληρωμένη (2024).