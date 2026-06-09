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Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Τετάρτη 10 και την Πέμπτη 11-6-2026

Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Τ...

Κηδείες - Πένθη

ΚΗΔΕΙA

ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

ΓΕΡΑΣΙΜΟ

ΒΙΚΤΩΡΑ ΚΑΛΛΙΑΚΟΥΔΗ

(ΕΤΩΝ 76) 

ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ 10 ΙΟΥΝΙΟΥ  & ΩΡΑ 12.00 μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓ. ΜΗΝΑ Β' ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ.

Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΘΕΟΔΩΡΑ 

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ:

ΒΙΚΤΩΡΑΣ & ΘΕΟΔΩΡΑ ΚΑΛΛΙΑΚΟΥΔΗ

ΣΟΦΙΑ ΚΑΛΛΙΑΚΟΥΔΗ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΛΛΙΑΚΟΥΔΗΣ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ  

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

* Γραφείο Τελετών «Ο Αχρείαστος» (Φραντζής Νικόλαος – Κωνσταντακόπουλος Γεώργιος)

Πατρών Κλάους 15, Πάτρα (πλησίον νοσοκομείου Αγ. Ανδρέα) τηλ: 2610336825, κιν: 6949713524 κιν: 6973794448.

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ΚΗΔΕΙΑ

ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ

ΓΙΩΤΑ (χήρα) ΒΑΣ. ΖΕΒΛΑ

ΕΤΩΝ 96

Θανούσα, κηδεύουμε την Τετάρτη 10/6/2026 και ώρα 12:00 μ. από τον Ιερό Ναό Αγ. Ιωάννη & Αγ. Αποστόλων Ζαβλανίου Πατρών. Η ταφή θα γίνει στο Α' Δημοτικό Κοιμητήριο Πατρών.

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ

Ο ΔΙΣΕΓΓΟΝΟΣ

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.

*ΤΕΛΕΤΑΙ ΣΠΕΤΣΕΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 98, ΠΑΤΡΑ

2610 520050, 6986944494.

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ΚΗΔΕΙΑ

ΤΗΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ ΜΗΤΕΡΑ & ΓΙΑΓΙΑ

ΕΛΕΝΗ χήρα ΑΝΤΩΝ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΥ

ΠΛΗΡΗΣ ΗΜΕΡΩΝ

ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 10-6-2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 5 Μ.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΑΚΤΑΙΟΥ (ΒΕΡΝΑΔΕΪΚΑ).

Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΑΚΤΑΙΟΥ.

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ,

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ      

ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ

ΟΙ  ΛΟΙΠΟΙ  ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΜΙΧΑΗΛ Ν. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 73 ΠΑΤΡΑ

ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.783.

e-mail: [email protected]

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ΚΗΔΕΙΑ

Τον αγαπημένο μας

ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΑΝ. ΜΠΑΡΚΟΥΛΑ

(ΕΤΩΝ 72)

Θανόντα κηδεύουμε την Τετάρτη 10/6/2026 & ώρα 6 μ.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Νιφορέικων (Δήμου Δυτικής Αχαΐας). Η σορός θα βρίσκεται στον Ιερό Ναό στις 5 μ.μ.

Η σύζυγος: Ανθή

Τα παιδιά του: Παναγιώτης & Φωτεινή Μπάρκουλα, Μιχαήλ & Χριστίνα Μπάρκουλα

Τα εγγόνια του: Γεώργιος, Ανθή, Άνθεμις, Μάξιμος

Οι αδελφοί

Οι ανεψιοί

Οι λοιποί συγγενείς.

*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ & ΜΝΗΜΟΣΥΝΩΝ ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΣΟΛΩΜΟΥ 132 & Β. ΗΠΕΙΡΟΥ – ΠΑΤΡΑ, ΤΗΛ.-FAX: 2610 316106

ΚΙΝ.: 6972 119124, e-mail: [email protected]

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ΚΗΔΕΙΑ

Τoν αγαπημένo μας σύζυγο πατέρα, παππού, αδελφό & θείο

ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΑΝΟΥΡΓΙΑ

ΕΤΩΝ: 68

Θανόντα κηδεύουμε την Τετάρτη 10-6-2026 και ώρα 11.30 π.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννου Προδρόμου στον Μπούμπουκα Καλαβρύτων.

 

Η ΣΥΖΥΓΟΣ: Ουρανία

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ:Κωνσταντίνα, Δήμητρα & Παναγιώτης

Ο ΕΓΓΟΝΟΣ: Αναστάσιος

ΤΑ  ΑΔΕΛΦΙΑ: Ασπασία & Γεώργιος Σοφούρης,

Χρήστος Πανουργιάς,

Στυλιανή & Μάκης Κλέτζαρης,

Βασιλική {χήρα} Σπύρ. Γιαννιά

ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ  ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*ΤΕΛΕΤΑΙ

ΑΝΤ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

ή  ΜΠΟΥΡΑΣ

1) ΠΟΡΤΕΣ ΑΧΑΪΑΣ:2693092162

2) ΠΑΤΡΩΝ ΠΥΡΓΟΥ 59:ΤΗΛ 2610526888,ΚΙΝ:6974607640

3) ΠΑΝΟΠΟΥΛΟ ΗΛΕΙΑΣ:2624061930.

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ΚΗΔΕΙΑ

Την αγαπημένη μας

ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ ΙΩΑΝ. ΧΑΛΚΙΔΗ

(ΠΡΩΗΝ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ Ο.Τ.Ε)

ΕΤΩΝ 58

Κηδεύουμε την Πέμπτη 11-6-2026 και ώρα 11 π.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Μηνά Β' Κοιμητηρίου Πατρών.

Η μητέρα της: Άννα Χαλκίδη

Τα αδέλφια της: Χαράλαμπος & Άντα Χαλκίδη, Θωμάς και Αλεξία Χαλκίδη, Όλγα & Δημήτρης Τσουκαλάς, Σάββας & Γεωργία Χαλκίδη

Τα ανίψια

Οι λοιποί συγγενείς

*Γραφείο Τελετών «Κων. Γαλαριώτης»:

Α΄ γραφείο, Ιωνίας 64, Πάτρα, τηλ.: 2610-341.608, 2610-325.417.

Β' γραφείο Διγενή Ακρίτα 89, προάστιο Πατρών (πλησίον Παν. Νοσ. Ρίου) τηλ: 2610-451.566, κιν: 6932-930023.

Γίνονται τελετές κατηγορίας με ασφαλιστικά ταμεία.

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ΚΗΔΕΙΑ

Την  πολυαγαπημένη  μας

ΙΩΑΝΝΑ (χήρα) ΘΕΟΔ. ΑΡΓΟΥΔΕΛΗ

ΤΟ  ΓΕΝΟΣ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ -   ΕΤΩΝ   94

Κηδεύουμε την Πέμπτη   11-6-2026  & ώρα 4 μ. μ. από τον Ι. Ν. Αγίων Τεσσαράκοντα Μαρτύρων Άνω Καστριτσίου.

ΟΙ  ΑΔΕΛΦΟΙ: ΙΩΑΝΝΗΣ  ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ & ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ

ΟΙ  ΑΝΕΨΙΟΙ   

ΟΙ  ΛΟΙΠΟΙ   ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

* Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη

Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας -

Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.

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#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Τελεταί Σπετσέρης Γεώργιος Γραφείο Τελετών Φραντζής Γραφείο Τελετών Μπούρας Γραφείο Τελετών Γαλαριώτης Γραφείο Τελετών Παπαδιονυσίου Σαμιώτης Γραφείο Τελετών Αναστόπουλος
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Πένθη
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