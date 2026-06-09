Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Τετάρτη 10 και την Πέμπτη 11-6-2026

ΚΗΔΕΙA

ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

ΓΕΡΑΣΙΜΟ

ΒΙΚΤΩΡΑ ΚΑΛΛΙΑΚΟΥΔΗ

(ΕΤΩΝ 76)

ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ 10 ΙΟΥΝΙΟΥ & ΩΡΑ 12.00 μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓ. ΜΗΝΑ Β' ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ.

Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΘΕΟΔΩΡΑ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ:

ΒΙΚΤΩΡΑΣ & ΘΕΟΔΩΡΑ ΚΑΛΛΙΑΚΟΥΔΗ

ΣΟΦΙΑ ΚΑΛΛΙΑΚΟΥΔΗ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΛΛΙΑΚΟΥΔΗΣ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

* Γραφείο Τελετών «Ο Αχρείαστος» (Φραντζής Νικόλαος – Κωνσταντακόπουλος Γεώργιος)

Πατρών Κλάους 15, Πάτρα (πλησίον νοσοκομείου Αγ. Ανδρέα) τηλ: 2610336825, κιν: 6949713524 κιν: 6973794448.

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ΚΗΔΕΙΑ

ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ

ΓΙΩΤΑ (χήρα) ΒΑΣ. ΖΕΒΛΑ

ΕΤΩΝ 96

Θανούσα, κηδεύουμε την Τετάρτη 10/6/2026 και ώρα 12:00 μ. από τον Ιερό Ναό Αγ. Ιωάννη & Αγ. Αποστόλων Ζαβλανίου Πατρών. Η ταφή θα γίνει στο Α' Δημοτικό Κοιμητήριο Πατρών.

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ

Ο ΔΙΣΕΓΓΟΝΟΣ

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.

*ΤΕΛΕΤΑΙ ΣΠΕΤΣΕΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 98, ΠΑΤΡΑ

2610 520050, 6986944494.

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ΚΗΔΕΙΑ

ΤΗΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ ΜΗΤΕΡΑ & ΓΙΑΓΙΑ

ΕΛΕΝΗ χήρα ΑΝΤΩΝ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΥ

ΠΛΗΡΗΣ ΗΜΕΡΩΝ

ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 10-6-2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 5 Μ.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΑΚΤΑΙΟΥ (ΒΕΡΝΑΔΕΪΚΑ).

Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΑΚΤΑΙΟΥ.

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ,

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ

ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΜΙΧΑΗΛ Ν. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 73 ΠΑΤΡΑ

ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.783.

e-mail: [email protected]

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ΚΗΔΕΙΑ

Τον αγαπημένο μας

ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΑΝ. ΜΠΑΡΚΟΥΛΑ

(ΕΤΩΝ 72)

Θανόντα κηδεύουμε την Τετάρτη 10/6/2026 & ώρα 6 μ.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Νιφορέικων (Δήμου Δυτικής Αχαΐας). Η σορός θα βρίσκεται στον Ιερό Ναό στις 5 μ.μ.

Η σύζυγος: Ανθή

Τα παιδιά του: Παναγιώτης & Φωτεινή Μπάρκουλα, Μιχαήλ & Χριστίνα Μπάρκουλα

Τα εγγόνια του: Γεώργιος, Ανθή, Άνθεμις, Μάξιμος

Οι αδελφοί

Οι ανεψιοί

Οι λοιποί συγγενείς.

*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ & ΜΝΗΜΟΣΥΝΩΝ ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΣΟΛΩΜΟΥ 132 & Β. ΗΠΕΙΡΟΥ – ΠΑΤΡΑ, ΤΗΛ.-FAX: 2610 316106

ΚΙΝ.: 6972 119124, e-mail: [email protected]

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