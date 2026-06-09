Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Τετάρτη 10 και την Πέμπτη 11-6-2026

Κηδείες - Πένθη
ΚΗΔΕΙA
ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΓΕΡΑΣΙΜΟ
ΒΙΚΤΩΡΑ ΚΑΛΛΙΑΚΟΥΔΗ
(ΕΤΩΝ 76)
ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ 10 ΙΟΥΝΙΟΥ & ΩΡΑ 12.00 μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓ. ΜΗΝΑ Β' ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ.
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΘΕΟΔΩΡΑ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ:
ΒΙΚΤΩΡΑΣ & ΘΕΟΔΩΡΑ ΚΑΛΛΙΑΚΟΥΔΗ
ΣΟΦΙΑ ΚΑΛΛΙΑΚΟΥΔΗ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΛΛΙΑΚΟΥΔΗΣ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
* Γραφείο Τελετών «Ο Αχρείαστος» (Φραντζής Νικόλαος – Κωνσταντακόπουλος Γεώργιος)
Πατρών Κλάους 15, Πάτρα (πλησίον νοσοκομείου Αγ. Ανδρέα) τηλ: 2610336825, κιν: 6949713524 κιν: 6973794448.
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΓΙΩΤΑ (χήρα) ΒΑΣ. ΖΕΒΛΑ
ΕΤΩΝ 96
Θανούσα, κηδεύουμε την Τετάρτη 10/6/2026 και ώρα 12:00 μ. από τον Ιερό Ναό Αγ. Ιωάννη & Αγ. Αποστόλων Ζαβλανίου Πατρών. Η ταφή θα γίνει στο Α' Δημοτικό Κοιμητήριο Πατρών.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ
Ο ΔΙΣΕΓΓΟΝΟΣ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.
*ΤΕΛΕΤΑΙ ΣΠΕΤΣΕΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 98, ΠΑΤΡΑ
2610 520050, 6986944494.
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ ΜΗΤΕΡΑ & ΓΙΑΓΙΑ
ΕΛΕΝΗ χήρα ΑΝΤΩΝ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΥ
ΠΛΗΡΗΣ ΗΜΕΡΩΝ
ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 10-6-2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 5 Μ.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΑΚΤΑΙΟΥ (ΒΕΡΝΑΔΕΪΚΑ).
Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΑΚΤΑΙΟΥ.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ,
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ
ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΜΙΧΑΗΛ Ν. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 73 ΠΑΤΡΑ
ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.783.
e-mail: [email protected]
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ΚΗΔΕΙΑ
Τον αγαπημένο μας
ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΑΝ. ΜΠΑΡΚΟΥΛΑ
(ΕΤΩΝ 72)
Θανόντα κηδεύουμε την Τετάρτη 10/6/2026 & ώρα 6 μ.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Νιφορέικων (Δήμου Δυτικής Αχαΐας). Η σορός θα βρίσκεται στον Ιερό Ναό στις 5 μ.μ.
Η σύζυγος: Ανθή
Τα παιδιά του: Παναγιώτης & Φωτεινή Μπάρκουλα, Μιχαήλ & Χριστίνα Μπάρκουλα
Τα εγγόνια του: Γεώργιος, Ανθή, Άνθεμις, Μάξιμος
Οι αδελφοί
Οι ανεψιοί
Οι λοιποί συγγενείς.
*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ & ΜΝΗΜΟΣΥΝΩΝ ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΣΟΛΩΜΟΥ 132 & Β. ΗΠΕΙΡΟΥ – ΠΑΤΡΑ, ΤΗΛ.-FAX: 2610 316106
ΚΙΝ.: 6972 119124, e-mail: [email protected]
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ΚΗΔΕΙΑ
Τoν αγαπημένo μας σύζυγο πατέρα, παππού, αδελφό & θείο
ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΑΝΟΥΡΓΙΑ
ΕΤΩΝ: 68
Θανόντα κηδεύουμε την Τετάρτη 10-6-2026 και ώρα 11.30 π.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννου Προδρόμου στον Μπούμπουκα Καλαβρύτων.
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: Ουρανία
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ:Κωνσταντίνα, Δήμητρα & Παναγιώτης
Ο ΕΓΓΟΝΟΣ: Αναστάσιος
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ: Ασπασία & Γεώργιος Σοφούρης,
Χρήστος Πανουργιάς,
Στυλιανή & Μάκης Κλέτζαρης,
Βασιλική {χήρα} Σπύρ. Γιαννιά
ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*ΤΕΛΕΤΑΙ
ΑΝΤ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ή ΜΠΟΥΡΑΣ
1) ΠΟΡΤΕΣ ΑΧΑΪΑΣ:2693092162
2) ΠΑΤΡΩΝ ΠΥΡΓΟΥ 59:ΤΗΛ 2610526888,ΚΙΝ:6974607640
3) ΠΑΝΟΠΟΥΛΟ ΗΛΕΙΑΣ:2624061930.
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ΚΗΔΕΙΑ
Την αγαπημένη μας
ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ ΙΩΑΝ. ΧΑΛΚΙΔΗ
(ΠΡΩΗΝ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ Ο.Τ.Ε)
ΕΤΩΝ 58
Κηδεύουμε την Πέμπτη 11-6-2026 και ώρα 11 π.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Μηνά Β' Κοιμητηρίου Πατρών.
Η μητέρα της: Άννα Χαλκίδη
Τα αδέλφια της: Χαράλαμπος & Άντα Χαλκίδη, Θωμάς και Αλεξία Χαλκίδη, Όλγα & Δημήτρης Τσουκαλάς, Σάββας & Γεωργία Χαλκίδη
Τα ανίψια
Οι λοιποί συγγενείς
*Γραφείο Τελετών «Κων. Γαλαριώτης»:
Α΄ γραφείο, Ιωνίας 64, Πάτρα, τηλ.: 2610-341.608, 2610-325.417.
Β' γραφείο Διγενή Ακρίτα 89, προάστιο Πατρών (πλησίον Παν. Νοσ. Ρίου) τηλ: 2610-451.566, κιν: 6932-930023.
Γίνονται τελετές κατηγορίας με ασφαλιστικά ταμεία.
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ΚΗΔΕΙΑ
Την πολυαγαπημένη μας
ΙΩΑΝΝΑ (χήρα) ΘΕΟΔ. ΑΡΓΟΥΔΕΛΗ
ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ - ΕΤΩΝ 94
Κηδεύουμε την Πέμπτη 11-6-2026 & ώρα 4 μ. μ. από τον Ι. Ν. Αγίων Τεσσαράκοντα Μαρτύρων Άνω Καστριτσίου.
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ: ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ & ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
* Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη
Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας -
Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.
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