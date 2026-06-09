Μαγευτικές εικόνες από το Διάστημα: Αστροναύτης της NASA κατέγραψε το Νότιο Σέλας να «χορεύει»

Ένα καθηλωτικό timelapse βίντεο από το εντυπωσιακό φαινόμενο του Νοτίου Σέλαος έφερε στη δημοσιότητα η αστροναύτης της NASA, Τζέσικα Μέιρ.

Οι απόκοσμες εικόνες καταγράφηκαν μέσα από το διαστημικό σκάφος Dragon της SpaceX, αποτυπώνοντας τη φωτεινή ατμοσφαιρική δραστηριότητα που προκλήθηκε από την πρόσφατη ηλιακή δραστηριότητα, καθώς το σέλας έμοιαζε να «χορεύει» ακριβώς πάνω από την παγωμένη ήπειρο της Ανταρκτικής.

Το Νότιο Σέλας, επιστημονικά γνωστό ως aurora australis, αποτελεί ένα φωτεινό ατμοσφαιρικό φαινόμενο, ορατό στο Νότιο Ημισφαίριο, το οποίο ουσιαστικά αντικατοπτρίζει το Βόρειο Σέλας (aurora borealis).

Η Τζέσικα Μέιρ, η οποία είναι Αμερικανίδα αστροναύτης της NASA, θαλάσσια βιολόγος και φυσιολόγος, διαθέτοντας μια σπουδαία καριέρα τόσο στην εξερεύνηση του διαστήματος όσο και στην έρευνα ακραίων περιβαλλόντων, μοιράστηκε τον ενθουσιασμό της με μια ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.

«Ένα timelapse μέσα από το SpaceX Dragon μας, του εντυπωσιακού νότιου σέλαος που φάνηκε στη χθεσινή ανάρτηση, αποτέλεσμα ενός πρόσφατου ηλιακού γεγονότος. Σε αντίθεση με το προηγούμενο σέλας που έχω δει, αυτό χόρευε και σχημάτιζε φιδίσιες κινήσεις ακριβώς από κάτω μας, στήνοντας ένα μοναδικό σόου. Δέος μπροστά σε αυτό το αιθέριο και συναισθηματικά φορτισμένο φαινόμενο», έγραψε.