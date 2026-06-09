Θεσσαλονίκη: Φωτιά στο Φίλυρο - Ήχησε το 112, στη μάχη και ενάερια μέσα

Σε εξέλιξη είναι πυρκαγιά σε περιοχή με χαμηλή βλάστηση στο Φίλυρο Θεσσαλονίκης.

Στο σημείο επιχειρούν 40 πυροσβέστες, με τη συνδρομή δύο ομάδων πεζοπόρων τμημάτων της 2ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντών και 11 πυροσβεστικών οχημάτων. Από αέρος συνδράμουν δύο πυροσβεστικά αεροσκάφη κι ένα ελικόπτερο, ενώ υποστήριξη παρέχουν υδροφόρες των ΟΤΑ.

Σύμφωνα με πληροφορίες η φωτιά εκδηλώθηκε σε δύσβατο σημείο, χωρίς να απειλεί κατοικημένες περιοχές.

Για την πυρκαγιά ήχησε στις 4.17 μμ και το 112 της Πολιτικής Προστασίας και στην επείγουσα ανακοίνωσή της συνιστά στους κατοίκους της περιοχής «να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών»