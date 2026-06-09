Μία βραδιά αφιερωμένη στα "Παντοτινά Αστέρια" του ελληνικού κινηματογράφου

"Αστέρια" της χρυσής εποχής του ελληνικού κινηματογράφου τιμήθηκαν σε μια ξεχωριστή εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Δευτέρας 8 Ιουνίου 2026, στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, παρουσία της υπουργού Πολιτισμού Λίνας Μενδώνη.

Οι εμβληματικοί καλλιτέχνες τιμήθηκαν για την προσφορά τους στον κινηματογράφο και τον ελληνικό πολιτισμό, ενώ την εκδήλωση διοργάνωσε το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, η Finos Film και το Δημοτικό Θέατρο Πειραιά.

Η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη κατά την ομιλία της αναφέρθηκε στους 31 καλλιτέχνες με παρουσία δεκαετιών, κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στον Άγγελο Αντωνόπουλο, ο οποίος έφυγε από την ζωή πριν από λίγες ημέρες, αφήνοντας δυσαναπλήρωτο κενό. «Η σημερινή εκδήλωση και η σημερινή παρουσία όλων είναι η ελάχιστη οφειλή απέναντι σε όλους εσάς. Είναι ιδιαίτερη χαρά μας που βρίσκεστε όλοι μαζί μέσα στον ίδιο χώρο. Όλοι εσείς που αφήσατε ένα τεράστιο στίγμα συνδιαμορφώνοντας ουσιαστικά τον ελληνικό κινηματογράφο. Παλαίμαχοι αλλά όχι ανενεργοί, μετράτε δεκαετίες πορείας, περισσότερο ή λιγότερο την χρυσή εποχή του ελληνικού κινηματογράφου η οποία εν πολλοίς συνδέεται με την Φίνος Φιλμ και τον ίδιο τον Φιλοποίμενα Φίνο.»

Η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη αναφέρθηκε στο έργο των καλλιτεχνών: «Σήμερα έχουμε εδώ όλους εσάς με τους οποίους μεγαλώσαμε. Γιατί όλοι βλέπαμε, όλοι ψυχαγωγηθήκαμε -με την αρχαία σημασία, την αγωγή της ψυχής- με τις δικές σας δημιουργίες. Όμως αυτό που σας χρωστάμε περισσότερο από όλα είναι ότι μέσα από τους ρόλους σας, μέσα από την σκηνοθεσία σας, μέσα από την καλλιτεχνική δημιουργία σας παρουσιάσατε ένα σημαντικό στοιχείο, το ελληνικό στοιχείο. Γιατί είσαστε εσείς που συντονιζόσασταν με τις αγωνίες, τις προσδοκίες, τις ελπίδες της ελληνικής κοινωνίας των μεταπολεμικών δεκαετιών. Παραμένετε σημείο αναφοράς εξαιτίας όλων υμών, συγκινηθήκαμε, προβληματιστήκαμε, γελάσαμε, εκατομμύρια άνθρωποι κάθε γενιάς και η έλξη των ταινιών αυτών που υπερβαίνουν μισό αιώνα ζωής, εξακολουθούν ακόμα να είναι παρούσες».

«Η αποψινή γιορτή είναι το ελάχιστο αντίδωρο για όλα όσα μας χαρίσατε και αφορά μια ολόκληρη γενιά, συμπεριλαμβανομένων τόσων συναδέλφων και φίλων σας που δεν βρίσκονται πια στην ζωή. Η αποψινή γιορτή, είναι μια συμβολική τιμή. Το ΄ευχαριστώ΄ για όλα όσα μας χαρίσατε είναι μεν πηγαίο και απόλυτα ειλικρινές, όμως είναι πραγματικά μικρό για όσα μας προσφέρατε», υπογράμμισε τέλος στην ομιλία της η κα Μενδώνη.

Οι αγαπημένοι πρωταγωνιστές τιμήθηκαν για τη συνολική τους προσφορά, ενώ η εκδήλωση αποτελεί συνέχεια της συγκινητικής εκδήλωσης που έγινε στο πλαίσιο του 66ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, τον Νοέμβριο του 2025. Κατά τη διάρκεια της βραδιάς προβλήθηκε η επετειακή ταινία «Τα αστέρια είναι παντοτινά», παραγωγής του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, στην οποία 18 ηθοποιοί μοιράστηκαν με το κοινό αναμνήσεις, ιστορίες και παραλειπόμενα. Η ταινία περιελάμβανε, επίσης, εμβληματικές σκηνές από αγαπημένες ταινίες του ελληνικού κινηματογράφου, σπάνια αποσπάσματα και φωτογραφίες.

Ο καλλιτεχνικός διευθυντής του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά Νίκος Διαμαντής στο σύντομο χαιρετισμό του, ανέφερε: "Η σημερινή, είναι μια βραδιά συγκίνησης, καθώς οι άνθρωποι που τιμώνται απόψε είναι ¨κατασκευαστές ονείρων¨. Φτιάξανε κόσμους και μας ταξιδέψανε, μέσα στα χρόνια και σε αυτούς οφείλουμε πολλά πράγματα, την ψυχή μας, την ελληνική ψυχή μας".

Στην εκδήλωση τιμήθηκαν οι Βασίλης Καΐλας, Δημήτρης Καλλιβωκάς, Γιώργος Κωνσταντίνου, Χλόη Λιάσκου, Μπέτυ Λιβανού, Σωτήρης Τζεβελέκος, Αιμιλία Υψηλάντη, Άννα Φόνσου, Άγγελος Αντωνόπουλος, Ελένη Ανουσάκη, Μπέτυ Αρβανίτη, Νόρα Βαλσάμη, Γιάννης Βογιατζής, Βαγγέλης Βουλγαρίδης, Μάρθα Βούρτση, Καίτη Ιμπροχώρη, Μαρία Ιωαννίδου, Ξένια Καλογεροπούλου, Λάκης Κομνηνός, Ηρώ Κυριακάκη, Μάρω Κοντού, Αλεξάνδρα Λαδικού, Πόπη Λάζου, Χρήστος Νομικός, Γιώργος Πάντζας, Κώστας Πρέκας, Ελένη Προκοπίου, Έλσα Ρίζου, Τζένη Ρουσσέα, Ζωζώ Σαπουντζάκη, Νίκος Τσούκας και η Έλλη Φωτίου.

Ξεχωριστή στιγμή της βραδιάς αποτέλεσε η παρουσία τιμώμενων ηθοποιών στη σκηνή, οι οποίοι συνομίλησαν με τους παρουσιαστές της βραδιάς Άκη Σακελλαρίου -ηθοποιό και πρόεδρο του ΔΣ του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης και Στέλιο Μάινα- ηθοποιό, και μοιράστηκαν εμπειρίες και αναμνήσεις από την πολυετή καλλιτεχνική τους πορεία.

Με στοιχεία & από το ΑΠΕ