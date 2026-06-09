Αλλάζουν όλα στα διπλώματα οδήγησης: Διαφάνεια με κάμερες και αυτόματη έκδοση αδειών

Τα διπλώματα οδήγησης είναι εδώ και χρόνια συνδεδεμένα με παράπονα για καθυστερήσεις, γραφειοκρατία και καταγγελίες για «γρηγορόσημα».

Τώρα, το υπουργείο Μεταφορών επιχειρεί να βάλει τέλος σε αυτές τις πρακτικές με μια σειρά νέων ψηφιακών αλλαγών.

Λίγο πριν αποχωρήσει από το υπουργείο Μεταφορών, ο αναπληρωτής υπουργός Κωνσταντίνος Κυρανάκης και βάλει υποψηφιότητα για τη θέση του του γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, προχώρησε σε 6 σημαντικές παρεμβάσεις που στοχεύουν να περιορίσουν τη διαφθορά και να απλοποιήσουν την εξυπηρέτηση των πολιτών, ενώ αναμένεται να μπει και ένα τέλος στην όποια παρατυπία θα μπορούσε να υπάρξει στη διαδικασία απόκτησης διπλώματος.

Τα διπλώματα, οι μεταβιβάσεις οχημάτων και οι εξετάσεις οδήγησης περνούν σταδιακά σε μια νέα εποχή, όπου οι περισσότερες διαδικασίες θα γίνονται ηλεκτρονικά, με λιγότερη ανθρώπινη παρέμβαση και μεγαλύτερη διαφάνεια για τους πολίτες.

Το νέο μοντέλο βασίζεται κυρίως στην ψηφιοποίηση των υπηρεσιών, όπως αναφέρει η εφημερίδα το «ΘΕΜΑ». Ήδη έχουν διεκπεραιωθεί πάνω από 2,1 εκατομμύρια ηλεκτρονικές αιτήσεις, ενώ καθημερινά κατατίθενται περίπου 8.000 νέες. Στόχος είναι να μειωθούν οι επισκέψεις στις υπηρεσίες, να επιταχυνθούν οι διαδικασίες και να καταγράφεται ψηφιακά κάθε ενέργεια.

1. Όλα ηλεκτρονικά, τέλος στα χαρτιά

Από εδώ και πέρα, οι αιτήσεις για μεταβιβάσεις οχημάτων, ανανεώσεις αδειών οδήγησης και έκδοση ή επέκταση διπλωμάτων θα γίνονται υποχρεωτικά ψηφιακά. Έτσι, οι πολίτες αποφεύγουν τις ουρές, τους φακέλους και τις συνεχείς μετακινήσεις στις υπηρεσίες.

2. Άδεια οδήγησης χωρίς μεσάζοντες και καθυστερήσεις

Μετά την επιτυχή πρακτική εξέταση, η άδεια οδήγησης θα εκδίδεται πλέον αυτόματα, χωρίς να απαιτούνται επιπλέον ενέργειες από υπαλλήλους. Ο νέος οδηγός θα μπορεί να τη δει στο Gov.gr Wallet μέσα σε περίπου μία εβδομάδα, ενώ αργότερα θα παραλαμβάνει και το έντυπο δίπλωμα.

Παράλληλα, το υπουργείο προχωρά και στην εκκαθάριση περίπου 40.000 εκκρεμών αδειών που είχαν «κολλήσει» στο παλιό σύστημα.

3. Νέα πλατφόρμα για καταγγελίες

Οι πολίτες μπορούν πλέον να καταγγέλλουν επώνυμα ή ανώνυμα περιστατικά χρηματισμού, αδικαιολόγητων καθυστερήσεων ή άλλων παρατυπιών μέσω της πλατφόρμας report-diplomata.gov.gr.

Οι καταγγελίες θα διαβιβάζονται στις αρμόδιες αρχές για έλεγχο, ενώ για πρώτη φορά θα υπάρχει συγκεντρωμένη καταγραφή των σχετικών περιστατικών σε όλη τη χώρα.

4. Κάμερες στις εξετάσεις οδήγησης

Για να περιοριστούν οι αμφισβητήσεις και οι καταγγελίες, οι πρακτικές εξετάσεις θα καταγράφονται με κάμερες. Έτσι θα υπάρχει διαθέσιμο οπτικό υλικό που θα μπορεί να ελεγχθεί σε περίπτωση διαφωνιών ή καταγγελιών.

5. Νέο ψηφιακό σύστημα για τις θεωρητικές εξετάσεις

Οι θεωρητικές εξετάσεις περνούν σε μια ενιαία ψηφιακή πλατφόρμα, η οποία θα επιτρέπει καλύτερη παρακολούθηση και έλεγχο της διαδικασίας.

Το νέο σύστημα θα διαθέτει σύγχρονους μηχανισμούς ταυτοποίησης και ασφάλειας, ενώ θα δίνει τη δυνατότητα ανάλυσης των αποτελεσμάτων ώστε να εντοπίζονται ύποπτα μοτίβα ή ασυνήθιστες αποκλίσεις που χρειάζονται διερεύνηση.

Η πιλοτική εφαρμογή έχει ήδη ξεκινήσει στο Ηράκλειο και σταδιακά θα επεκταθεί σε ολόκληρη τη χώρα.

6. Ψηφιακή έκδοση πινακίδων κυκλοφορίας

Αλλάζει και η διαδικασία έκδοσης πινακίδων κυκλοφορίας, η οποία θα γίνεται πλέον ηλεκτρονικά.

Ο πολίτης θα υποβάλλει online την αίτηση ταξινόμησης του οχήματος, θα επιλέγει αν θέλει τυχαίο ή ειδικό αριθμό κυκλοφορίας και θα πληρώνει τα σχετικά τέλη. Στη συνέχεια, το σύστημα θα αναθέτει αυτόματα την κατασκευή των πινακίδων σε πιστοποιημένο κατασκευαστή και ο ενδιαφερόμενος θα ενημερώνεται ψηφιακά για κάθε στάδιο της διαδικασίας μέχρι την παραλαβή των πινακίδων και της άδειας κυκλοφορίας.