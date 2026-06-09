Καταδίωξη στον Κορυδαλλό: 25χρονος εμβόλισε μηχανή της ΔΙ.ΑΣ. και τραυμάτισε αστυνομικό

Ένας 25χρονος συνελήφθη το βράδυ της Πέμπτης (04/06) στον Κορυδαλλό, ο οποίος στο πλαίσιο καταδίωξης εμβόλισε και ανέτρεψε μηχανή της ομάδας ΔΙΑΣ, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί αστυνομικός.

Συγκεκριμένα, η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ αναφέρει ότι αστυνομικοί στο πλαίσιο της περιπολίας τους έκριναν ύποπτη τη μοτοσυκλέτα του 25χρονου, η οποία δεν έφερε πινακίδα κυκλοφορίας και τον κάλεσαν σε έλεγχο. Εκείνος επιτάχυνε και έπειτα ακολούθησε καταδίωξη, κατά τη διάρκεια της οποίας εμβόλισε τη μοτοσικλέτα της ομάδας ΔΙΑΣ, ενώ στη συνέχεια, κατόπιν πεζής καταδίωξης, ο δράστης ακινητοποιήθηκε και συνελήφθη.

Σημειώνεται ακόμη, ότι από έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο σπίτι του, βρέθηκαν:

160,1 γραμμ. κάνναβης

αντιασφυξιογόνα μάσκα

ξίφος

τρεις σουγιάδες

μαχαίρι στρατιωτικού τύπου

πτυσσόμενη ράβδος

σπρέι πιπεριού

πέντε μεταλλικοί τρίφτες

έξι πυρσοί

7.100 ευρώ

Ολόκληρη η ανακοίνωση της αστυνομίας

Συνελήφθη, βραδινές ώρες της 4-6-2026, από αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ., 25χρονος ημεδαπός, ο οποίος στο πλαίσιο καταδίωξης εμβόλισε και ανέτρεψε μηχανή της ομάδας ΔΙ.ΑΣ. με επακόλουθο τον τραυματισμό αστυνομικού, στην περιοχή του Κορυδαλλού.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Μοσχάτου - Ταύρου/Δ.Δ.Ε.Ε.Α./Γ.Α.Δ.Α. για απείθεια, επικίνδυνη οδήγηση, απόπειρα επικίνδυνης σωματικής βλάβης, φθορά ξένης ιδιοκτησίας και παραβάσεις της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών, περί φωτοβολίδων και περί όπλων.

Ειδικότερα, ανωτέρω αστυνομικοί στο πλαίσιο της περιπολίας τους έκριναν ύποπτη μοτοσυκλέτα, η οποία δεν έφερε πινακίδα κυκλοφορίας, με οδηγό τον κατηγορούμενο και τον κάλεσαν σε έλεγχο.

Εκείνος στη θέα τους, δε συμμορφώθηκε στις υποδείξεις, επιτάχυνε και ακολούθησε καταδίωξη, κατά τη διάρκεια της οποίας, παραβίασε κατ’ επανάληψη ερυθρούς σηματοδότες, πραγματοποίησε επικίνδυνους ελιγμούς και εμβόλισε μοτοσικλέτα της ομάδας ΔΙ.ΑΣ., η οποία ανατράπηκε με επακόλουθο τον τραυματισμό αστυνομικού.

Στη συνέχεια, κατόπιν πεζής καταδίωξης, ο δράστης ακινητοποιήθηκε και συνελήφθη.

Από έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην οικία του, βρέθηκαν μεταξύ άλλων και κατασχέθηκαν:

160,1 γραμμ. κάνναβης,

αντιασφυξιογόνα μάσκα,

ξίφος,

3 σουγιάδες,

μαχαίρι στρατιωτικού τύπου,

πτυσσόμενη ράβδος,

σπρέι πιπεριού,

5 μεταλλικοί τρίφτες,

6 πυρσοί και

το χρηματικό ποσό των -7.100- ευρώ.

Ο συλληφθείς, οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.