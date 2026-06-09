Ηλιούπολη: Φορτηγό έπεσε σε κολώνα, καταπλάκωσε οχήματα και έσπασε εισόδους - ΦΩΤΟ

Απίστευτες εικόνες καταγράφηκαν την Τρίτη (9/6) στην Ηλιούπολη, όπου ένα φορτηγό εκτός ελέγχου προκάλεσε φθορές και χάος στη συμβολή των οδών Πίνδου και Αναξαγόρα.

Ο οδηγός είχε σταθμεύσει το όχημα σε κατηφορικό σημείο και υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες -ο ίδιος λέει ότι δεν έπιασε το χειρόφρενο- άρχισε να κινείται, έπεσε σε κολώνα ηλεκτροφωτισμού και σε τέσσερα οχήματα τα οποία διαλύθηκαν.

Ένα από τα οχήματα, μάλιστα, κατέληξε στην είσοδο μιας πολυκατοικίας