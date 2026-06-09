Μαζεύουν υπογραφές για την Επαναλειτουργία του Οδοντωτού - Παρούσα στο συλλαλητήριο η Ένωση Καλαβρυτινών Αθήνας

Το παρών στη νέα συγκέντρωση με αίτημα την άμεση λήψη μέτρων επαναλειτουργίας του Οδοντωτού, την ερχόμενη Κυριακή 14 Ιουνίου και ώρα 12 στο Σιδηροδρομικό Σταθμό Διακοπτού, ανακοίνωσε ότι θα δώσει η Ένωση Καλαβρυτινών Αθήνας.

Παράλληλα αναφέρει ότι 'ετοιμάζει μια μελέτη που θα αναδείξει τις δυνατότητες του Οδοντωτού να αποτελέσει ξανά κινητήρια δύναμη για τον τόπο μας. Στόχος μας είναι να αποτυπώσουμε με σαφήνεια πώς ένα ιστορικό σύμβολο μπορεί να μετατραπεί σε όχημα ανάπτυξης, ευημερίας και προοπτικής για τις επόμενες γενιές".

Η ανακοίνωση έχει ως εξής:

Αγαπητά μας μέλη,Αγαπητοί μας φίλοι,

Ο Οδοντωτός μας δεν είναι απλώς ένα μέσο μεταφοράς. Είναι κομμάτι της ιστορίας μας, της καθημερινότητάς μας, της μνήμης και της ταυτότητας του τόπου μας. Είναι οι εικόνες και οι ήχοι που μεγάλωσαν γενιές κατοίκων και επισκεπτών και ένας από τους σημαντικότερους πρεσβευτές της περιοχής μας.

Η ανακοίνωση για την αναστολή της λειτουργίας του έχει γεμίσει όλους μας με αγωνία, προβληματισμό και αγανάκτηση, καθώς είναι μια απώλεια που δεν αφορά μόνο στον τουρισμό και την τοπική οικονομία, αλλά και στην ίδια την ψυχή της περιοχής μας.

Όπως γνωρίζετε, η Ένωση Καλαβρυτινών Αθήνας αντιδράσαμε άμεσα, αποστέλλοντας Ψηφίσματα στον Δήμο Καλαβρύτων και δηλώνοντας την αμέριστη συμπαράστασή μας και την συμμετοχή μας στο κοινό μέτωπο διαμαρτυρίας όλων των αρμοδίων φορέων, τοπικών συλλόγων και δημοτών. Παράλληλα, αποστείλαμε επιστολές διαμαρτυρίας και κοινοποιήσαμε το θέμα όπου κρίθηκε σκόπιμο. Γνωστοποιήσαμε και συμμετείχαμε στη συλλογή υπογραφών από τη σχετική πλατφόρμα του Δήμου μας.

Με αίσθημα ευθύνης απέναντι στον τόπο μας, παρακολουθούμε με ιδιαίτερη προσοχή κάθε εξέλιξη και κάθε επίσημη ανακοίνωση που αφορά στον Οδοντωτό. Είμαστε έτοιμοι να στηρίξουμε κάθε προσπάθεια που θα οδηγήσει στην επαναλειτουργία αυτού του πολύτιμου κομματιού της ιστορίας και της ζωής μας.

Ήμασταν παρόντες στο συλλαλητήριο που διοργανώθηκε την Παρασκευή 15 Μαΐου 2026 στον κόμβο Πούντας-Καλαβρύτων, από την Επιτροπή Πρωτοβουλίας Κατοίκων και Φορέων Διακοπτού - Καλαβρύτων για την Επαναλειτουργία του Οδοντωτού, όπου είχαμε την ευκαιρία να ανταλλάξουμε απόψεις με πολίτες και εκπροσώπους φορέων και να εξετάσουμε εναλλακτικές μορφές κινητοποιήσεων και δράσεων, με στόχο την ενίσχυση της κοινής μας προσπάθειας για την επαναλειτουργία του Οδοντωτού.

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι έχει συσταθεί μία Επιτροπή Στήριξης της ανωτέρω Πρωτοβουλίας στην Αθήνα από συμπατριώτες, με στόχο, μεταξύ άλλων, την συγκέντρωση υπογραφών για την επαναλειτουργία του Οδοντωτού. Στο παρακάτω link μπορείτε να δείτε την ανακοίνωση, καθώς και να υπογράψετε, αν επιθυμείτε, μέσα από μία πολύ απλή διαδικασία.

https://secure.avaaz.org/ community_petitions/el/ protoboulia_gia_ten_ epanaleitourgia_tou_odontotou_ _amese_epanaleitourgia_tou_ odontotou_diakoptou_ kalabruton/?cBtEIdb&utm_ source=copy&utm_medium=social_ share&utm_campaign=1767015& utm_term=cBtEIdb%2Bel&share_ location=do_landing

Θα συμμετάσχουμε στη νέα συγκέντρωση με αίτημα την άμεση λήψη μέτρων επαναλειτουργίας του Οδοντωτού, την ερχόμενη Κυριακή 14 Ιουνίου και ώρα 12 στο Σιδηροδρομικό Σταθμό Διακοπτού.

Κοιτάζοντας πέρα από το σήμερα, η Ένωσή μας ετοιμάζει μια μελέτη που θα αναδείξει τις δυνατότητες του Οδοντωτού να αποτελέσει ξανά κινητήρια δύναμη για τον τόπο μας. Στόχος μας είναι να αποτυπώσουμε με σαφήνεια πώς ένα ιστορικό σύμβολο μπορεί να μετατραπεί σε όχημα ανάπτυξης, ευημερίας και προοπτικής για τις επόμενες γενιές.

Η Ένωση Καλαβρυτινών Αθήνας θα συνεχίσει να παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις, να συμμετέχει ενεργά σε κάθε πρωτοβουλία και να ενημερώνει τα μέλη του, μέχρι να δούμε τον Οδοντωτό να επιστρέφει στη θέση που του αξίζει, στην καρδιά του τόπου μας.