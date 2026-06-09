ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ για την παραίτηση του Ευθ. Μπακογιάννη: Ακόμα ένα «άριστο» γαλάζιο στέλεχος υπέβαλε την παραίτησή του

«Ακόμα ένα "άριστο" γαλάζιο στέλεχος, ο επί εφτά χρόνια γενικός γραμματέας Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος, κ. Ευθύμιος Μπακογιάννης, υπέβαλε την παραίτησή του. Και όχι σε τυχαία στιγμή, αλλά μετά την αποκάλυψη ότι άτομα του στενού του συγγενικού περιβάλλοντος εμπλέκονται σε υποθέσεις διαφθοράς σε υπηρεσίες που επόπτευε εκ της θέσεώς του ο ίδιος ο κ. Ευθ. Μπακογιάννης!», επισημαίνει σε ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

Συνεχίζοντας, ο ΣΥΡΙΖΑ σημειώνει ότι «σχετικά δημοσιεύματα, όπως στην "Εφημερίδα των Συντακτών", τονίζουν πως οι εμπλεκόμενοι στην υπόθεση διαφθοράς "δεν ήταν κάποιοι τυχαίοι υπάλληλοι Υπηρεσιών Δόμησης, αλλά στελέχη με κρίσιμες θέσεις που απαιτούν πολιτικές πλάτες", κάτι που τεκμηριώνουν με συγκεκριμένα παραδείγματα».

«Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ απαιτεί συγκεκριμένες απαντήσεις από την κυβέρνηση για τους λόγους παραίτησης του κ. Μπακογιάννη, που μάλλον δεν θυμήθηκε ξαφνικά την "επιστροφή στα ακαδημαϊκά του καθήκοντα". Κυρίως, όμως, οι πολίτες απαιτούν να χαραχτεί επιτέλους μια χωροταξική και πολεοδομική πολιτική που δεν θα αφήνει ορθάνοιχτες τις πόρτες για πληρωμένες "εξυπηρετήσεις" και "γρηγορόσημα" και για δημιουργία εκτεταμένων δικτύων διαφθοράς στις πολεοδομίες με υψηλόβαθμες πλάτες», τονίζει και καταλήγει:

«Κάτι τέτοιο, η διεφθαρμένη ως το κόκκαλο κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας ούτε μπορεί ούτε θέλει να το κάνει».