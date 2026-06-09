Αιγιάλεια: Σκότωσε πρώτα τον γιο και μετά τη μάνα- Η μητέρα έδωσε μάχη με τον δολοφόνο- Τι είδε ο ιατροδικαστής

Σοκ έχει προκαλέσει το διπλό έγκλημα στον Λόγγο Αιγιάλειας όπου μητέρα και γιος βρέθηκαν νεκροί μέσα στο σπίτι τους σε λίμνη αίματος.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο ιατροδικαστής εντόπισε τραύμα από αεροβόλο όπλο στο κεφάλι του γιου, ενώ φέρει και τραύματα από μαχαίρι.

Η 54χρονη, η μητέρα του παιδιού βρέθηκε νεκρή έξω από το υπνοδωμάτιο και έχει πολλαπλές μαχαιριές σε διάφορα σημεία του σώματός της.

Επίσης έχει αμυντικά τραύματα στα χέρια της με τις Αρχές να εκτιμούν ότι είδε τον δράστη να σκοτώνει τον γιο της, πήγε να παρέμβει και ο δράστης τη σκότωσε.

Εξετάζεται ένας 65χρονος ο οποίος φέρεται να είναι σύντροφος της μητέρας ο οποίος αρνείται ότι τους έχει σκοτώσει. Σύμφωνα με όσα φέρεται να υποστηρίζει ενώπιον των Αρχών, ξύπνησε και τους βρήκε νεκρούς μέσα στο σπίτι. Κατά τους ισχυρισμούς του, στη συνέχεια ενημέρωσε τις Αρχές μέσω γείτονα, ζητώντας βοήθεια.

Σημειώνεται ότι ο 65χρονος δεν είναι ο βιολογικός πατέρας του 26χρονου.