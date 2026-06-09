Μεσολόγγι: Σήκωσε τη γειτονιά στο πόδι- Χειροπέδες σε άνδρα για διατάραξη κοινής ησυχίας

Συνελήφθη, χθες το μεσημέρι στο Μεσολόγγι, μετά από συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση, ένας ημεδαπός άνδρας, σε βάρος του οποίου

σχηματίστηκε δικογραφία για διατάραξη κοινής ησυχίας, ανακοινώνει η ΕΛ.ΑΣ.



Ειδικότερα, σύμφωνα με την αστυνομία, στις 08-06-2026, τα ξημερώματα, ο κατηγορούμενος διαπιστώθηκε να εκπέμπει από την οικία του μουσική σε μεγάλη ένταση,

διαταράσσοντας την κοινή ησυχία των περιοίκων. Κατά την αρχική μετάβαση των αστυνομικών δυνάμεων στο σημείο, η προσέγγιση δεν κατέστη δυνατή λόγω μεγάλου αριθμού συγκεντρωμένων ατόμων που βρισκόταν σε κατάσταση μέθης.



Στο πλαίσιο αυτό, οργανώθηκε και υλοποιήθηκε χθες το πρωί αστυνομική επιχείρηση από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Μεσολογγίου, του

Επιτελείου της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αιτωλίας και της Ο.Π.Κ.Ε. Μεσολογγίου, κατά την οποία πραγματοποιήθηκε έρευνα στην οικία του κατηγορουμένου, όπου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:



Πλήρης ηχητική εγκατάσταση, αποτελούμενη από ένα στερεοφωνικό συγκρότημα, δύο ηχεία υψηλής απόδοσης και έναν ενισχυτή, με τα οποία

γινόταν η αναπαραγωγή της μουσικής, καθώς και το χρηματικό ποσό των -3.950- ευρώ, το οποίο ήταν επιμελώς κρυμμένο στο εσωτερικό της οικίας.

Ο συλληφθείς οδηγείται σήμερα στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αιτωλοακαρνανίας (Παράλληλη Έδρα Μεσολογγίου).