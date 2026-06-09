Πάτρα: Tην Τετάρτη 10 Ιουνίου το τελευταίο αντίο στη Γιώτα Ζέβλα

Την Τετάρτη 10 Ιουνίου από τον Ιερό Ναό Αγ. Ιωάννη & Αγ. Αποστόλων Ζαβλανίου Πατρών θα γίνει η κηδεία της Γιώτας Ζέβλα, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 96 ετών

Η ταφή θα γίνει στο Ά Δημοτικό Κοιμητήριο Πατρών.

Ήταν μια εμβληματική μορφή της Αριστεράς και των κοινωνικών αγώνων στην Πάτρα και την Αχαΐα.

Η πορεία της υπήρξε άρρηκτα συνδεδεμένη με τις μεγάλες δημοκρατικές διεκδικήσεις του τόπου, ενώ η δράση και η προσφορά της άφησαν ανεξίτηλο αποτύπωμα στην τοπική κοινωνία.

Γεννημένη το 1929 στον Πύργο, συμμετείχε από νεαρή ηλικία στην ΕΠΟΝ και παρέμεινε πιστή στις ιδέες της σε όλη τη διάρκεια της ζωής της, παρά τις διώξεις, τις φυλακίσεις, τα βασανιστήρια και την εξορία που βίωσε κατά τη δικτατορία.

Με πολυετή παρουσία στους χώρους της ανανεωτικής και ριζοσπαστικής Αριστεράς, συνέβαλε ενεργά σε πολιτικές και κοινωνικές πρωτοβουλίες, ενώ στα χρόνια της οικονομικής κρίσης πρωτοστάτησε στο Στέκι Αλληλεγγύης στο Ζαβλάνι, προσφέροντας πολύτιμη βοήθεια σε ανθρώπους που είχαν ανάγκη.

Το 2024 μιλώντας στο thebest.gr η Γιώτα Ζέβλα για τη συμμέτοχή της στο συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ είχε δηλώσει: «Έχω αφιερώσει την ζωή μου στον αγώνα και στην Αριστερά από μικρό παιδί. Όσο με κρατάνε τα πόδια μου και το μυαλό μου, θεωρώ καθήκον μου να συμμετέχω στις διαδικασίες του κόμματος. Έχω συμμετάσχει σε όλα τα Συνέδρια και ευχαριστώ τους συντρόφους που με επέλεξαν για σύνεδρο. Θα τιμήσω την ψήφο τους, όπως έκανα με συνέπεια σε όλη μου τη ζωή»