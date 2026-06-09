Πάτρα: Έφυγε από τη ζωή ο γνωστός έμπορος Γιώργος Πανουργιάς

Θλίψη έχει προκαλέσει ο θάνατος του 68χρονου εμπόρου Γιώργου Πανουργιά. Ο εκλιπών ήταν ο ιδιοκτήτης του καταστήματος ανδρικών ενδυμάτων DI GIORGIO στη Δ. Γούναρη 35.

Σύμφωνα με πληροφορέις έφυγε ξαφνικά από τη ζωή χθες βράδυ από οξί έμφραγμα του μυοκαρδίου, βυθίζοντας στο πένθος τηςν οικογένειά του.

Η κηδεία του θα γίμει την Τετάρτη 10-6-2026 και ώρα 11.30 π.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννου Προδρόμου στον Μπούμπουκα Καλαβρύτων.