Πάτρα: Έφυγε από τη ζωή ο γνωστός έμπορος Γιώργος Πανουργιάς

Διατηρούσε κατάστημα στη Γούναρη
Θλίψη έχει προκαλέσει ο θάνατος του 68χρονου εμπόρου Γιώργου Πανουργιά. Ο εκλιπών ήταν ο ιδιοκτήτης του καταστήματος ανδρικών ενδυμάτων DI GIORGIO στη Δ. Γούναρη 35.
Σύμφωνα με πληροφορέις έφυγε ξαφνικά από τη ζωή χθες βράδυ από οξί έμφραγμα του μυοκαρδίου, βυθίζοντας στο πένθος τηςν οικογένειά του.
Η κηδεία του θα γίμει την Τετάρτη 10-6-2026 και ώρα 11.30 π.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννου Προδρόμου στον Μπούμπουκα Καλαβρύτων.
Οι «όμηροι» της φωτιάς στην Πάτρα, ένα χρόνο μετά - Η υπόθεση δεν έχει κλείσει
Καλαμάτα: Στη θεία η επιμέλεια των παιδιών– Ξέρουν ότι έπεσε από τις σκάλες
Πάτρα: "Κόλαση" η Αγίου Ανδρέου- Σημειωτόν τα Ι.Χ. λόγω έργων για αγωγό φυσικού αερίου- Διαμαρτυρίες οδηγών- ΦΩΤΟ
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr