Καλαμάτα: Στη θεία η επιμέλεια των παιδιών– Ξέρουν ότι έπεσε από τις σκάλες

«Αίσιο τέλος τελικά με τη τύχη των παιδιών που βρίσκονταν στο νοσοκομείο της Καλαμάτας μετά την άγρια δολοφονία της μητέρας από τον πατέρα τους», ανέφερε σε δήλωσή του ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ Μιχάλης Γιαννάκος, αφού τα δύο κοριτσάκια, παιδιά της 39χρονης που δολοφονήθηκε από τον 41χρονο σύζυγό της και πατέρα των παιδιών, θα μένουν πλέον με τη θεία τους.

Η γυναικοκτονία στην Καλαμάτα, όπου ο 41χρονος δολοφόνησε με τουλάχιστον 45 μαχαιριές την 39χρονη Βασιλική, είχε δημιουργήσει οργή και θλίψη στο πανελλήνιο. Κύριο μέλημα όλων όμως ήταν το τι θα απογίνουν τα καημένα κοριτσάκια, παιδιά του ζευγαριού. Αυτή η αγωνία έφτασε πλέον στο τέλος της αφού όπως είπε ο Γιαννάκος, τα παιδιά θα μείνουν με τη θεία τους, αδερφή της Βασιλικής.

Όπως επισήμανε στο newsit.gr ο Γιαννάκος, η θεία δεν θα είναι μόνη, αφού η τοπική κοινωνία της Καλαμάτας και η εκκλησία της παραχώρησαν στέγη, ενώ θα τη βοηθήσουν και οικονομικά για να μεγαλώσει τα παιδιά.

Τα μικρά κορίτσια όμως δεν γνωρίζουν την αλήθεια για το τι έγινε με τη μητέρα τους. Για να τα προστατέψουν από τον χαμό της οικογένειάς τους, τους έχουν πει ότι η μαμά τους έφυγε από τη ζωή γιατί έπεσε από τις σκάλες και ο μπαμπάς τους λείπει γιατί καταθέτει για αυτό.