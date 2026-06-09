Μπεατρίς Μπορομέο, Μόντε Κάρλο: Πιστή στον Dior και στα floral dresses

Η πάντα stylish σύζυγος του Πιερ Κασιράγκι δεν επενδύει στο sexy glam (όπως έκανε η Κιμ Καρντάσιαν)
Η Formula 1 είχε την τιμητική της τα περασμένα 24ωρα στο Μονακό, έστω κι αν ο έρωτας της reality queen Κιμ Καρντάσιαν με τον οδηγό Λούις Χάμιλτον προκάλεσε τα περισσότερα δημοσιεύματα.
Το Μεγάλο Βραβείο του μηχανικίνητου αθλητισμού προσέλκυσε όπως πάντα πλήθος διασημοτήτων στο Μόντε Κάρλο με τους άρχοντες του πριγκιπάτου σε ρόλο οικοδεσπότη. Κατά την άποψή μας ξεχώρισε πάλι με την έμφυτη κομψότητά της η 40χρονη Μπεατρίς Μπορομέο. Η Ιταλίδα αριστοκράτισσα και δημοσιογράφος έχει αποκτήσει 3 παιδιά με το γιο της Καρολίνα, Πιερ Κασιράγκι και παραμένει icon του οίκου Dior. Kaι ο νέος καλλιτεχνικός διευθυντής Jonathan Anderson την θεωρεί μούσα του.
Εθεάθη με midi dress σε άνθινο εμπριμέ, με νοσταλγικά, λευκά πέτα. Αξεσουάρ μια ψαθωτή Lady Dior τσάντα στολισμένη με μαργαρίτες και γαλάζια peep toe πέδιλα με φιόγκο. Kατά το περιοδικό Hello με αυτό το look ήταν το «floral dream» του κοσμοπολίτικου event.
Το δεύτερο outfit ήταν ένα αναγνωρίσιμο, ανάλφρο mini dress διακοπών της καθιερωμένης resort σειράς Dioriviera με το χαρακτηριστικό print. To συνδύασε με τα ίδια παπούτσια, την ίδια τσάντα, στέκα και γυαλιά ηλίου Oscar and Frank. Το μακιγιάζ της ήταν πολύ φυσικό και «αόρατο» όπως συμβαίνει συνήθως στους royal κύκλους.
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