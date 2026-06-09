Μπεατρίς Μπορομέο, Μόντε Κάρλο: Πιστή στον Dior και στα floral dresses

Η Formula 1 είχε την τιμητική της τα περασμένα 24ωρα στο Μονακό, έστω κι αν ο έρωτας της reality queen Κιμ Καρντάσιαν με τον οδηγό Λούις Χάμιλτον προκάλεσε τα περισσότερα δημοσιεύματα.

Το Μεγάλο Βραβείο του μηχανικίνητου αθλητισμού προσέλκυσε όπως πάντα πλήθος διασημοτήτων στο Μόντε Κάρλο με τους άρχοντες του πριγκιπάτου σε ρόλο οικοδεσπότη. Κατά την άποψή μας ξεχώρισε πάλι με την έμφυτη κομψότητά της η 40χρονη Μπεατρίς Μπορομέο. Η Ιταλίδα αριστοκράτισσα και δημοσιογράφος έχει αποκτήσει 3 παιδιά με το γιο της Καρολίνα, Πιερ Κασιράγκι και παραμένει icon του οίκου Dior. Kaι ο νέος καλλιτεχνικός διευθυντής Jonathan Anderson την θεωρεί μούσα του.