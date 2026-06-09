Σοκ στην Αιγιάλεια: Nεκροί μάνα και γιος μέσα στο σπίτι τους, σε λίμνη αίματος - Ανακρίνεται 65χρονος

Συναγερμός έχει σημάνει στις Αρχές. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες μητέρα και γιος βρέθηκαν νεκροί μέσα στο σπίτι τους στον Λόγγο στην Αιγιάλεια.

Φέρονται να εντοπίστηκαν μέσα σε λίμνη αίματος και να φέρουν τραύματα απο μαχαίρι.

Στο σημείο έχει κληθεί ιαστροδικαστής. Η μητέρα είναι 54 ετών και ο γιος 26.

Οι αστυνομικές αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα, ενώ στο πλαίσιο της έρευνας ανακρίνεται ένας 65χρονος άνδρας, ο οποίος φέρεται να είναι σύντροφος της 54χρονης.

Μέχρι στιγμής δεν έχει διευκρινιστεί αν ο 65χρονος Ιταλός είναι και ο βιολογικός πατέρας του 26χρονου.

Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες ο 65χρονος Ιταλός σύντροφος της 54χρονης, αρνείται ότι τους έχει σκοτώσει. Σύμφωνα με όσα φέρεται να υποστηρίζει ενώπιον των Αρχών, ξύπνησε και τους βρήκε νεκρούς μέσα στο σπίτι. Κατά τους ισχυρισμούς του, στη συνέχεια ενημέρωσε τις Αρχές μέσω γείτονα, ζητώντας βοήθεια.

Σημειώνεται ότι ο 65χρονος δεν είναι ο βιολογικός πατέρας του 26χρονου.

Στο σημείο έχει φτάσει ιατροδικαστής.