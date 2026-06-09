Πάτρα: Στους δρόμους βγήκαν οι συνταξιούχοι

Στους δρόμους βγήκαν το πρωι συνταξιούχοι στο πλαίσιο της κινητοποίησης στην Πάτρα που πραγματοποίησε ο Σύλλογος Πολιτικών Συνταξιούχων Δημοσίου Νομού Αχαΐας

Προηγήθηκε συγκέντρωση στις 10:30 το πρωί, στην πλατεία Όλγας, έξω από το Εργατικό Κέντρο Πάτρας.

Οι συνταξιούχοι διεκδικούν λύσεις στα οικονομικά και κοινωνικά προβλήματα που, όπως τονίζουν, έχουν κάνει την καθημερινότητά τους όλο και πιο δύσκολη.

Στην ανακοίνωσή του, ο Σύλλογος ασκεί σκληρή κριτική στην κυβέρνηση, αλλά και συνολικά στις πολιτικές που εφαρμόστηκαν τα προηγούμενα χρόνια, υποστηρίζοντας ότι οι συνταξιούχοι έχουν οδηγηθεί σε οικονομικό αδιέξοδο έπειτα από χρόνια περικοπών.