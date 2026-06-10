Η νέα εντυπωσιακή λειτουργία που έρχεται στα iPhone: Επεξεργασία φωτογραφιών με τη βοήθεια του AI

Ένα μεγάλο event έκανε η Apple προχθες βράδυ παρουσιάζοντας τα iOS 27, macOS 27, iPadOS 27, watchOS 27, visionOS 27 και tvOS 27, δηλαδή τις νέες software τεχνολογίες όλων των προϊόντων της εταιρείας.

Ο Τιμ Κουκ στην τελευταία του παρουσίαση ως CEO της Apple παρουσίασε μια εντελώς νέα, πιο έξυπνη Siri, πρόσθεσε λειτουργίες Apple Intelligence (Τεχνητή νοημοσύνη) σε πολλές εφαρμογές και μοιράστηκε λεπτομέρειες για έναν μακρύ κατάλογο βελτιώσεων στην απόδοση και διορθώσεων σφαλμάτων.

Σύμφωνα με την αμερικανική εταιρεία, η επόμενη γενιά του Apple Intelligence στα iPhone, «βασίζεται σε μια τολμηρή νέα αρχιτεκτονική η οποία ενσωματώνει τα πιο πρόσφατα μοντέλα Apple Foundation βαθιά στις πλατφόρμες της Apple και έχει σχεδιαστεί ειδικά για την προστασία της ιδιωτικότητας των χρηστών».

Ισως το πιο εντυπωσιακό από όσα παρουσιάστηκαν από την Apple χθες βράδυ ήταν το νέο εργαλείο στην επεξεργασία φωτογραφιών μέσω της τεχνητής νοημοσύνης, κάτι που θα ενσωματωθεί στην εφαρμογή «Φωτογραφίες» ως μέρος του Apple Intelligence, συμπεριλαμβανομένου και ενός αναβαθμισμένου εργαλείου «Καθαρισμού». Ο λόγος για το «Spatial Reframing» που θα επιτρέπει στους χρήστες να επανατοποθετήσουν τη γωνία της κάμερας μιας φωτογραφίας αφού αυτή έχει ήδη τραβηχτεί.

Αγγίζοντας και σύροντας, οι χρήστες μπορούν να προσαρμόσουν το κάδρο και την προοπτική μιας λήψης, με το Apple Intelligence να δημιουργεί νέο περιεχόμενο μόνο για να γεμίσει τα κενά που δημιουργήθηκαν από την αλλαγή της γωνίας. Εξασφαλίζεται έτσι ότι η αναδιαμορφωμένη φωτογραφία παραμένει συνεπής με την αρχική σκηνή.

Δείτε το βίντεο από την παρουσίαση και ένα παράδειγμα χρήσης: