Θεαματικές εικόνες από το νότιο σέλας, αστροναύτης της NASA το τράβηξε από το διάστημα: «Έμοιαζε να χορεύει»

Ένα εντυπωσιακό θέαμα κατέγραψε από το Διάστημα η αστροναύτης της NASA, Τζέσικα Μέιρ, η οποία δημοσίευσε timelapse βίντεο με το νότιο σέλας όπως φαινόταν από το διαστημόπλοιο Dragon της SpaceX.

Στην ανάρτησή της, η Μέιρ εξήγησε ότι το φαινόμενο ήταν αποτέλεσμα πρόσφατης ηλιακής δραστηριότητας και σημείωσε ότι διέφερε από άλλα σέλα που έχει παρατηρήσει στο παρελθόν.

«Ένα timelapse από το Dragon της SpaceX με το εντυπωσιακό νότιο σέλας που είδαμε. Σε αντίθεση με προηγούμενα σέλα που έχω παρατηρήσει, αυτό χόρευε και ελισσόταν ακριβώς κάτω από εμάς, προσφέροντας ένα μοναδικό θέαμα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Στο βίντεο διακρίνεται η πράσινη φωτεινή λάμψη να εκτείνεται πάνω από τον ορίζοντα της Γης, δημιουργώντας ένα εντυπωσιακό σκηνικό καθώς το διαστημόπλοιο κινείται σε τροχιά.