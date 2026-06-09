Θεάματα σε αρχαιολογικά αξιοθέατα: Το YΠΠΟ «ξυπνάει» Κάστρο Πάτρας, Φρούριο Ρίου, Πλευρώνα, Αίγιο κ.α.

Φτιάξαμε λίστα επιλεγμένων events εάν θέλετε να ξεφύγετε από τα πιο συμβατικά φεστιβαλικά πλάνα.

Ονόματα όπως οι Εμίρ Κουστουρίτσα, Σαββίνα Γιαννάτου, Ολια Λαζαρίδου, Βίκυ Βολιώτη, Χάρης Φραγκούλης, Αγγελος Παπαδημητρίου κ.α. ξεχύνονται ανά την Ελλάδα. Στα μέρη μας πάντως «παίζουν» Γυμνάσιο Αρχαίας Ολυμπίας, Αρχαιολογικό Μουσείο Αιγίου, Κάστρα Πάτρας και Καλαμάτας, Φρούριο Ρίου, Ηλιδα, Πλευρώνα Μεσολογγίου, εκτός αν θελήσετε να ταξιδέψετε σε Μυκήνες, Αργος, Μεσσηνία, Κορινθία, Αρκαδία και Ιόνιο.

Σε 12 περιφέρειες της επικράτειας επιστρέφει για έβδομη χρονιά το θερινό πρόγραμμα του Υπουργείου Πολιτισμού «Όλη η Ελλάδα, ένας πολιτισμός». Ανακοινώθηκε πως θα ξεδιπλωθεί με πειραματική διάθεση σε 94 μνημεία- αρχαία θέατρα, ρωμαϊκά ωδεία, βυζαντινά κτίρια, κάστρα, τζαμιά, αρχοντικά και μοναστήρια- με 190 εκδηλώσεις.

Επισημαίνουμε πως το πρόγραμμα είναι δωρεάν αλλά απαιτείται διαδικτυακά η κράτηση θέσεων.

-Συγκεκριμένα, ανοίγει 1 και 2 Ιουλίου με τρεις παραγωγές: στο Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης, στον Αρχαιολογικό χώρο Δήλου και στο Κάστρο Καλαμάτας. Η πρωτεύουσα της Μεσσηνίας θα υποδεχθεί 2-3/7 την παράσταση «Αναλογικό σώμα» σε χορογραφία Γιάννη Νικολαΐδη, μουσική Μανώλη Μανουσάκη και κοστούμια Ιωάννας Τσάμη, με ερμηνεύτριες τις Ιωάννα Αποστόλου, Ειρήνη Μωραϊτέλη.

-4-5/7 στο Γυμνάσιο Αρχαίας Ολυμπίας με τίτλο «Αγωνίζεσθαι» αναμένεται η πρόταση του Θεάτρου Τέχνης, που επιχειρεί να φωτίσει τον διαχρονικό αγώνα της γυναίκας για τη δική της «θέση στο στάδιο». Πρωτότυπο κείμενο, σκηνοθεσία, ερμηνεία Μαριάννας Κάλμπαρη, performers Fiona Louise Salisbury, Λία Χαμηλοθώρη.

-6-7/7 στο Κάστρο Πάτρας προγραμματίστηκαν οι «Σειρήνες». Μια περιπατητική κινητική και ηχητική εγκατάσταση, ένα συλλογικό τραγούδι που χαρτογραφεί ένα τοπίο σωμάτων, χορών, μελωδιών και τραγουδιών, Σύλληψη, ανάπτυξη ιδέας, χορογραφία Μάρθα Πασακοπούλου/ δραματουργία Έλενα Νοβάκοβιτς/ Πρωτότυπη μουσική σύνθεση Άννα-Μαρία Ράμμου/ Φωνητική εμψυχώτρια Δήμητρα Κάνδια. Ερμηνεύουν Χριστίνα Καραγιάννη, Ναταλία Μπάκα, Φανή Ποζίδη, Μάρθα Πασακοπούλου.

-8-9/7 το Αρχαιολογικό Μουσείο Αιγίου θα μετατραπεί σε σε χώρο βιωματικής αναζήτησης. Αναμένεται η πρωτότυπη τοποειδική παράσταση και εικαστική εγκατάσταση «Ανασκαφή». Δεσπόζει η παραλληλία ανάμεσα στη στρωματογραφία του εδάφους και τη στρωματογραφία της ανθρώπινης μνήμης. Σκηνοθεσία, ερμηνεία Δώρα Στυλιανέση/ Πρωτότυπο εικαστικό έργο (εγκατάσταση Διονύσης Χριστοφιλογιάννης/ Σύλληψη, δραματουργία, κείμενα Πάνος Γκιόκας/ Μουσική Διαμαντής Αδαμαντίδης.

-23- 24/7 στο Φρούριο Ρίου, ανεβαίνει «Ο Γλάρος» από τους ηθοποιούς Δέσποινα Κούρτη, Γιώργο Παπαπαύλου, Βασίλη Ζαφειρόπουλο και τον σολίστ τσέλου Τάσο Μισυρλή σε σκηνοθεσία- δραματουργική επεξεργασία Ζωής Ξανθοπούλου.

-28-29/7 στο Αρχαίο Θέατρο Πλευρώνας στο Μεσολόγγι θα δούμε την περφόρμανς «Η προσευχή της θάλασσας». Μια βάρκα στη μέση της σκηνής, δύο ηθοποιοί και ένας μουσικός συνθέτουν έναν κόσμο εμπνευσμένο από ποιήματα της Μέσης Ανατολής για το ταξίδι της προσφυγιάς. Σύνθεση κειμένου, δραματουργική επεξεργασία, σκηνοθεσία Αικατερίνη Παπαγεωργίου. Ερμηνεύουν Θάνος Κόνιαρης, Γιάννης Λατουσάκης, Μιχαήλ Λατουσάκης.

Επίσης, το ίδιο διήμερο θα παρουσιαστεί το χοροθέατρο της Αποστολίας Παπαδαμάκη «Πνοή Φωτός» στην Αρχαία Κόρινθο. Μια τελετουργική διαδρομή επτά σταδίων, με μουσική, χορό, λόγο, φωνή και φως με πρωταγωνίστριες τις Λυδία Κονιόρδου, Μαρία Παπαγεωργίου.