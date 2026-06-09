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Πάτρα: "Κόλαση" η Αγίου Ανδρέου- Σημειωτόν τα Ι.Χ. λόγω έργων για αγωγό φυσικού αερίου- Διαμαρτυρίες οδηγών- ΦΩΤΟ

Πάτρα: "Κόλαση" η Αγίου Ανδρέο...

Κυκλοφοριακό "έμφραγμα"

Σημειωτόν μέσα στη ζέστη κινούνται τα οχήματα στην Αγίου Ανδρέου στην Πάτρα. Λόγω εργασιών για αγωγό φυσικού αερίου, η οδός έχει φρακάρει και η υπομονή των οδηγών δοκιμάζεται.

Η κεντρική αρτηρία παρουσιάζει εικόνα κυκλοφοριακού εμφράγματος και δυσκολεύονται στην κίνηση ακόμα και οδηγοί δικύκλων.

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#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Αγίου Ανδρέου Κίνηση Μποτιλιάρισμα
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