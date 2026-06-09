CNN: Οι 37 φορές που ο Ντόναλντ Τραμπ «είδε» συμφωνία με το Ιράν και έπεσε σε όλες έξω

Συμφωνία με το Ιράν «βλέπει» πάλι ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και ανάλυση του CNN απαριθμεί όλες τις φορές που ο αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ότι τέτοια συμφωνία είναι θέμα χρόνου και έπεσε σε όλες, τελείως έξω.

«Σε δύο ή τρεις μέρες» μπορεί να υπάρξει συμφωνία για το τέλος της σύγκρουσης με το Ιράν, δήλωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, το πρωί της Τρίτης (09.06.2026) προσθέτοντας ότι αυτή θα εμποδίζει το Ιράν να αποκτήσει πυρηνικά όπλα και θα οδηγήσει σε άμεσο άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ. Κι αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που αναφέρεται σε συμφωνία για τερματισμό του πολέμου, μέσα στις επόμενες «2 εβδομάδες».

Σύμφωνα με τον ίδιο, η υπογραφή της συμφωνίας θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί ακόμη και μέσα στις επόμενες δύο ή τρεις ημέρες. Υποστήριξε μάλιστα ότι αμέσως μετά θα αποκατασταθεί πλήρως η ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ. «Τα Στενά του Ορμούζ θα ανοίξουν αμέσως. Θα ανοίξουν αμέσως μετά την υπογραφή, η οποία θα μπορούσε να γίνει σε δύο ή τρεις ημέρες», είπε χαρακτηριστικά.

Λίγο νωρίτερα οι φίλαθλοι του μπάσκετ είχαν αποδοκιμάσει έντονα τον Τραμπ που βρέθηκε στους τελικούς του NBA στο Madison Square Garden καθώς έγινε ο πρώτος εν ενεργεία πρόεδρος των ΗΠΑ που πήγε να παρακολουθήσει το τρίτο ματς των Τελικών του NBA μεταξύ των Νιου Γιορκ Νικς και των San Antonio Spurs. «Πιστεύω πως ήταν θαυμάσια», απάντησε για τα γιουχαΐσματα.

Όλες οι φορές που ο Τραμπ είδε συμφωνία με το Ιράν

Έχουν περάσει πάνω από δύο μήνες από τότε που ο Ντόναλντ Τραμπ, ανακοίνωσε εκεχειρία με το Ιράν, υποστηρίζοντας ότι οι δύο πλευρές βρίσκονταν πολύ κοντά σε συμφωνία.

Στις 7 Απριλίου, ο Τραμπ έγραψε στα social media ότι οι διαπραγματεύσεις βρίσκονταν «σε πολύ προχωρημένο στάδιο», αλλά χρειάζονταν ακόμη δύο εβδομάδες ώστε «η συμφωνία να οριστικοποιηθεί και να ολοκληρωθεί». Κατέληγε μάλιστα λέγοντας ότι αποτελεί «τιμή» το γεγονός πως ένα μακροχρόνιο πρόβλημα βρισκόταν κοντά στη λύση του.

Η λύση, ωστόσο, δεν ήρθε ποτέ. Παρόλα αυτά, ο Τραμπ συνέχισε επί δύο μήνες να υποστηρίζει ότι μια συμφωνία ήταν θέμα χρόνου, επισημαίνεται σε ανάλυση στο CNN.

Συνολικά, από την έναρξη της κρίσης έως σήμερα, έχει προβεί τουλάχιστον σε 37 δημόσιες δηλώσεις υποστηρίζοντας είτε ότι επίκεται συμφωνία είτε ότι η Τεχεράνη επιθυμεί απεγνωσμένα να καταλήξει σε συμφωνία, όπως τονίζεται στην ανάλυση του αμερικανικού ειδησεογραφικού δικτύου.

Δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι η κατάσταση σήμερα είναι διαφορετική σε σχέση με τις αρχές Απριλίου. Ωστόσο, ο αμερικανός πρόεδρος εξακολουθεί να επαναλαμβάνει την ίδια εκτίμηση, είτε επειδή ειλικρινά την υιοθετεί, είτε επειδή επιδιώκει να καθησυχάσει τις αγορές, είτε επειδή θεωρεί ότι μπορεί να επηρεάσει τις εξελίξεις επαναλαμβάνοντάς την.

Η πρώτη σχετική δήλωση έγινε στις 23 Μαρτίου, λιγότερο από έναν μήνα μετά την έναρξη του πολέμου, όταν ο Τραμπ ανέφερε στους δημοσιογράφους ότι υπήρχαν «σημαντικά σημεία σύγκλισης – σχεδόν σε όλα τα ζητήματα». Την ίδια στιγμή, η ιρανική πλευρά διέψευδε ότι διεξάγονταν διαπραγματεύσεις.

Μία ημέρα μετά, ο Τραμπ υποστήριξε ότι το Ιράν επιθυμούσε απεγνωσμένα μια συμφωνία. Στις 25 Μαρτίου δήλωσε ότι η Τεχεράνη «θέλει τόσο πολύ να καταλήξει σε συμφωνία», ενώ μία ημέρα αργότερα, σε συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου, ανέφερε ότι το Ιράν «ικετεύει για συμφωνία».

Στις 29 Μαρτίου, ερωτηθείς αν βλέπει συμφωνία μέσα στην επόμενη εβδομάδα, απάντησε: «Ναι, βλέπω μια συμφωνία με το Ιράν».

Στις 6 Απριλίου δήλωσε ότι οι δύο πλευρές είχαν βρεθεί «πολύ κοντά» σε συμφωνία πριν σημειωθεί κάποια εμπλοκή. Την επόμενη ημέρα ανακοίνωσε την εκεχειρία, η οποία θεωρητικά θα διαρκούσε δύο εβδομάδες προκειμένου να ολοκληρωθούν οι συνομιλίες.

Στις 15 Απριλίου, σε συνέντευξή του στο Fox Business, δήλωσε: «Νομίζω ότι είμαστε πολύ κοντά στο τέλος».

Και τις επόμενες ημέρες εμφανίστηκε ακόμη πιο βέβαιος: Στις 16 Απριλίου υποστήριξε ότι «φαίνεται πολύ πιθανό να καταλήξουμε σε συμφωνία με το Ιράν».

Στις 17 Απριλίου δήλωσε σε τρεις διαφορετικές εμφανίσεις ότι το Ιράν «έχει συμφωνήσει σε όλα», ότι «θα έχουμε συμφωνία μέσα στις επόμενες μία ή δύο ημέρες» και ότι «δεν υπάρχουν σημαντικές διαφωνίες».

Στις 20 Απριλίου προέβλεψε μέσω ανάρτησης ότι «όλα θα συμβούν σχετικά γρήγορα».

Τίποτε από αυτά δεν επιβεβαιώθηκε. Ωστόσο, στις 30 Απριλίου ο Τραμπ υποστήριξε εκ νέου ότι το Ιράν «πεθαίνει για μια συμφωνία».

Την 1η Μαΐου προέβλεψε ότι «ο πόλεμος δεν θα διαρκέσει πολύ ακόμη».

Μετά από ένα διάστημα σχετικής σιωπής, στις 18 Μαΐου ανακοίνωσε ότι ανέβαλε στρατιωτικά πλήγματα για δύο ή τρεις ημέρες, έπειτα από αιτήματα χωρών της Μέσης Ανατολής που, όπως είπε, πίστευαν ότι οι δύο πλευρές βρίσκονταν «πολύ κοντά» σε συμφωνία.

Τότε μάλιστα αναγνώρισε ότι αντίστοιχες προβλέψεις είχαν αποδειχθεί λανθασμένες στο παρελθόν: «Υπήρξαν περίοδοι που πιστεύαμε πως ήμασταν πολύ κοντά σε συμφωνία και τελικά δεν προχώρησε», δήλωσε, προσθέτοντας όμως ότι «αυτή τη φορά είναι διαφορετικά».

Δεν αποδείχθηκε διαφορετικά.

Στις 19 Μαΐου δήλωσε ότι «ο πόλεμος θα τελειώσει πολύ γρήγορα». Στις 23 Μαΐου υποστήριξε ότι οι διαπραγματεύσεις βρίσκονταν «πολύ πιο κοντά» σε συμφωνία, ότι η συμφωνία είχε ουσιαστικά ολοκληρωθεί και απέμεναν μόνο οι τελικές λεπτομέρειες.

Στις 28 Μαΐου, σε συνέντευξη στη νύφη του, Λάρα Τραμπ, δήλωσε ότι οι συνομιλίες βρίσκονταν «κοντά σε μια πολύ καλή συμφωνία».

Ακόμη και την Κυριακή (07.06.2026), διαβεβαίωνε ότι οι δύο πλευρές βρίσκονταν «πολύ κοντά σε τελική συμφωνία», εκφράζοντας παράλληλα φόβους ότι οι συγκρούσεις μεταξύ Ιράν και Ισραήλ θα μπορούσαν να εκτροχιάσουν τη διαδικασία.

«Είμαστε πολύ κοντά σε μια τελική συμφωνία με το Ιράν. Θα είναι μια καλή συμφωνία», δήλωσε στο Axios.

Τη Δευτέρα (08.06.2026), σε τηλεφωνική εκδήλωση στήριξης του γερουσιαστή Λίντσεϊ Γκράχαμ, επανέλαβε την πρόβλεψη περί «ολοκληρωτικής νίκης» μέσα στις επόμενες δύο εβδομάδες. «Διαπραγματευόμαστε αυτή τη στιγμή. Θέλουν να κάνουν μια πολύ καλή συμφωνία», ανέφερε για να καταλήξει:

«Είναι διατεθειμένοι να μας δώσουν τα πάντα».

πηγή newsit.gr